О том, что Россия и Украина неизбежно сблизятся вновь, Путин рассказал в интервью голливудскому режиссёру Оливеру Стоуну. Тот взялся за фильм "В борьбе за Украину".

При этом, апоминают "Невские новости", ранее в связи с антироссийскими провокациями Госдума единогласно поддержала заявление о рассмотрении возможных ограничительных мер против Тбилиси.

Как передаёт портал "Вести", президент объяснил, что сейчас отношения между странами сложные из-за госпереворота на Майдане. Захватившие власть в стране политики намеренно выставляют виновницей всех бед в стране Россию. Путин сказал Стоуну, что сам он считает русских и украинцев одним народом.

В своём телеграм-канале Шафран поддержала мнение российского лидера насчёт неизбежного сближения двух стран. "Неоспоримый факт. И, полагаю, произойдёт это быстрее, чем мы думаем. У соседней страны просто нет иного выхода, если появится вдруг желание вернуться к нормальной, человеческой жизни. Ну а мы, мы великодушны", - написала она.