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"Ну а мы, мы великодушны": Шафран поддержала мнение Путина о неизбежном примирении России и Украины
10 июля 2019, 05:39 • 136 • Политика
Ведущая радиостанции "Вести FM" Анна Шафран поддержала мнение российского президента Владимира Путина о том, что примирение России и Украины неизбежно. Журналистка отметила, что, несмотря на нынешнюю позицию соседней страны, её всегда готовы простить: "Ну а мы, мы великодушны".
О том, что Россия и Украина неизбежно сблизятся вновь, Путин рассказал в интервью голливудскому режиссёру Оливеру Стоуну. Тот взялся за фильм "В борьбе за Украину".
При этом, апоминают "Невские новости", ранее в связи с антироссийскими провокациями Госдума единогласно поддержала заявление о рассмотрении возможных ограничительных мер против Тбилиси.
Как передаёт портал "Вести", президент объяснил, что сейчас отношения между странами сложные из-за госпереворота на Майдане. Захватившие власть в стране политики намеренно выставляют виновницей всех бед в стране Россию. Путин сказал Стоуну, что сам он считает русских и украинцев одним народом.
В своём телеграм-канале Шафран поддержала мнение российского лидера насчёт неизбежного сближения двух стран. "Неоспоримый факт. И, полагаю, произойдёт это быстрее, чем мы думаем. У соседней страны просто нет иного выхода, если появится вдруг желание вернуться к нормальной, человеческой жизни. Ну а мы, мы великодушны", - написала она.
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