"Ну а когда ещё-то?": В России хотят разрешить ночные ремонты

В Кировской области предложили разрешить гражданам России делать ночные ремонты в новостройках. С инициативой выступил вице-спикер регионального парламента Роман Титов.

По его словам, работающим людям некогда делать ремонт днём, поэтому следует разрешить его делать в ночные часы. При этом единственное ограничение - квартира должна быть в новостройке, которая сдана в эксплуатацию не более полутора лет назад.

"Когда ещё рабочему человеку делать ремонт, как в нерабочее время? Проводя ремонтные работы, пока дом не заселён, человек никому не помешает", - цитирует "ФедералПресс" слова Романа Титова.

При этом он же предложил запретить в ночное время шум от телевизоров, радио и иных устройств, в том числе размещённых в машинах, киосках и павильонах. Также в ходе обсуждения законопроекта о "времени тишины" было предложено запретить в ночное время игру на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, использование пиротехники, неоднократное срабатывание сигнализации и прочие громкие виды деятельности.