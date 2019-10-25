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"Ну а когда ещё-то?": В России хотят разрешить ночные ремонты
25 октября 2019, 21:24 • 36 • Политика
В России могут разрешить ночные ремонты в квартирах. "Когда ещё рабочему человеку делать ремонт, как в нерабочее время?" - заявил автор инициативы.
В Кировской области предложили разрешить гражданам России делать ночные ремонты в новостройках. С инициативой выступил вице-спикер регионального парламента Роман Титов.
По его словам, работающим людям некогда делать ремонт днём, поэтому следует разрешить его делать в ночные часы. При этом единственное ограничение - квартира должна быть в новостройке, которая сдана в эксплуатацию не более полутора лет назад.
При этом он же предложил запретить в ночное время шум от телевизоров, радио и иных устройств, в том числе размещённых в машинах, киосках и павильонах. Также в ходе обсуждения законопроекта о "времени тишины" было предложено запретить в ночное время игру на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, использование пиротехники, неоднократное срабатывание сигнализации и прочие громкие виды деятельности.
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