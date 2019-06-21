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"Нравится быть рабами – радуйтесь": Делягин указал на "прелести" внешнего управления Грузии
21 июня 2019, 06:39 • 99 • В мире
Экономист и политолог Михаил Делягин прокомментировал беспорядки, вспыхнувшие в Грузии. Он указал на то, что это - "прелести" внешнего управления, под которым находится эта страна: "Нравится быть рабами – радуйтесь".
В свое телеграм-канале Делягин поделился видеозаписью, на которой запечатлены сегодняшние события в Грузии. На кадрах – толпа, которая поддерживает антироссийский демарш.
"Очередной переворот в банановой республике под управлением США. Хотели быть под внешним управлением - наслаждайтесь. Нравится быть рабами – радуйтесь", - написал Делягин.
Он добавил, что попытка государственного переворота на сей раз не увенчалась успехом. Люди, штурмовавшие парламент страны, вынуждены были разойтись, поскольку в дело вмешались сотрудник грузинского МВД.
По данным политолога, в ходе беспорядков пострадали 58 человек, причем большинство из них – полицейские. "Причина попытки переворота - животная ненависть к России, выкормленная деньгами российских туристов", - заключил Делягин.
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