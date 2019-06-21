"Нравится быть рабами – радуйтесь": Делягин указал на "прелести" внешнего управления Грузии

В свое телеграм-канале Делягин поделился видеозаписью, на которой запечатлены сегодняшние события в Грузии. На кадрах – толпа, которая поддерживает антироссийский демарш.

"Очередной переворот в банановой республике под управлением США. Хотели быть под внешним управлением - наслаждайтесь. Нравится быть рабами – радуйтесь", - написал Делягин.

Он добавил, что попытка государственного переворота на сей раз не увенчалась успехом. Люди, штурмовавшие парламент страны, вынуждены были разойтись, поскольку в дело вмешались сотрудник грузинского МВД.

По данным политолога, в ходе беспорядков пострадали 58 человек, причем большинство из них – полицейские. "Причина попытки переворота - животная ненависть к России, выкормленная деньгами российских туристов", - заключил Делягин.