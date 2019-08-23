"Нож в спину протеста": Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ. Рунет не удержался от иронии

Сеть вскипела от обсуждения претензий беглого олигарха - экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского к оппозиционеру Алексею Навальному. Бизнесмен весьма жестко раскритиковал проект последнего "Умное голосование". Более того, Ходорковский практически обвинил Навального в работе на ФСБ.

Опальный олигарх, как пишет издание "Ura.ru" со ссылкой на страницу Ходорковского в соцсети Facebook, уточнил, что не будет призывать своих сторонников "записываться в списки, которые могут помочь ФСБ портить вам жизнь".

Более того, Ходоркоский внезапно заговорил и о предательстве.

"Голосование за кандидатов, которые не заявляют четко свою позицию против репрессий и политического использования уголовного преследования, - предательство", - пытается уверить Ходорковский.

Сам же олигарх предложил просто портить бюллетени для голосования за кандидатов в Мосгордуму.

Такая гневная тирада ополчившегося на Навального Ходорковского в Рунете вызвала взрыв ироничных комментариев.

"Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ. Нож в спину протеста. Жить страшно и больно", - прокомментировал ситуацию политолог и публицист Армен Гаспарян у себя в Twitter.

Фото: twitter/A_Gasparya

Многие сравнили эти нападки олигарха на блогера с поведением пауков в банке.

"Пауки в банке", - отмечает Dmitry Storozhenko.

"Банка с пауками захлопнулась… - пишет @klaus593. - Остается жрать друг друга".

"Майор Навальный ест свой хлеб не зря!"- шутит @karmadon101.

А некоторые считают, что между либералами началась борьба за власть. И Навального просто "сливают".

"Сливают Лешу, материал отработан и подлежит немедленной утилизации…" - полагает Николай Прокофьев.