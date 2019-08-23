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"Нож в спину протеста": Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ. Рунет не удержался от иронии

23 августа 2019, 12:24  •  131 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский обвинил оппозиционера Алексея Навального в работе на ФСБ, раскритиковав его проект "Умное голосование". В Рунете же не удержались от иронии. Кто-то заговорил о "банке с пауками", а политолог Армен Гаспарян пишет про "нож в спину протеста".
Сеть вскипела от обсуждения претензий беглого олигарха - экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского к оппозиционеру Алексею Навальному. Бизнесмен весьма жестко раскритиковал проект последнего "Умное голосование". Более того, Ходорковский практически обвинил Навального в работе на ФСБ.
Опальный олигарх, как пишет издание "Ura.ru" со ссылкой на страницу Ходорковского в соцсети Facebook, уточнил, что не будет призывать своих сторонников "записываться в списки, которые могут помочь ФСБ портить вам жизнь".
Более того, Ходоркоский внезапно заговорил и о предательстве.
"Голосование за кандидатов, которые не заявляют четко свою позицию против репрессий и политического использования уголовного преследования, - предательство", - пытается уверить Ходорковский.
Сам же олигарх предложил просто портить бюллетени для голосования за кандидатов в Мосгордуму.
Такая гневная тирада ополчившегося на Навального Ходорковского в Рунете вызвала взрыв ироничных комментариев.
"Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ. Нож в спину протеста. Жить страшно и больно", - прокомментировал ситуацию политолог и публицист Армен Гаспарян у себя в Twitter.
Фото: twitter/A_Gasparya
Многие сравнили эти нападки олигарха на блогера с поведением пауков в банке.
"Пауки в банке", - отмечает Dmitry Storozhenko.
"Банка с пауками захлопнулась… - пишет @klaus593. - Остается жрать друг друга".
"Майор Навальный ест свой хлеб не зря!"- шутит @karmadon101.
А некоторые считают, что между либералами началась борьба за власть. И Навального просто "сливают".
"Сливают Лешу, материал отработан и подлежит немедленной утилизации…" - полагает Николай Прокофьев.

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