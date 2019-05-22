"Новый" украинский разведывательный корабль шокировал польского эксперта • 50 • Аналитика Украина как великая морская держава

Продолжается процесс трансформации Украины в великую морскую державу. В конце апреля этого года на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве состоялся торжественный спуск на воду нового среднего разведывательного корабля Военно-морских сил Украины.









По традиции о борт новой боевой единицы была разбита бутылка шампанского, а крестной матерью и «берегиней» судна была назначена Антонина Шкамерда — директор благотворительного фонда морского транспорта. Кроме того, отец Михаил, представитель духовенства, освятил корабль и его экипаж.







Присутствовавший на церемонии министр обороны Степан Полторак назвал судно «кораблем, которому нет аналогов на Украине — по оснащению и возможностям выполнять задачи» и «огромным прорывом и победой». Помимо этого, по словам главы минобороны, производя такие боевые единицы, работники завода «шаг за шагом приближают время нашей победы». О какой «победе» шла речь, Полторак не уточнил, но, вероятно, имел в виду, что подобные военные корабли позволят Украине совершить технологический прорыв, стать владычицей морей и одержать наконец верх над Россией.



Сообщается, что корабль построен на базе судна проекта 502 ЭМ и имеет следующие характеристики: длину 54,8 метра, водоизмещение 1220 тонн, скорость 11,6 узла при дальности хода 7,200 миль, численность экипажа — 29 человек. При этом полностью отсутствует какая-либо официальная информация о боевых возможностях нового судна.







В то же время, по информации украинского военного портала, подобный разведывательный корабль предназначен для осуществления следующих функций:

— радиоперехват каналов связи на различных частотах;

— ретрансляция закрытых каналов связи;

— телеметрическая разведка;

— радиотехническая разведка — выявление принадлежности и характеристик источников радиоизлучения;

— идентификация и классификация источников электромагнитного излучения;

— составление акустических и электромагнитных «портретов» кораблей и подводных лодок;

— контроль морских коммуникаций;

— фиксация перемещения кораблей противника;

— наблюдение за артиллерийскими стрельбами и пусками ракетного вооружения.









Средний рыболовный траулер

Следует отметить, что проект 502 ЭМ, на базе которого построена новая боевая единица, является средним рыболовным траулером типа «Василий Яковенко». С 1971 по 2009 год в «Кузнице на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузня») было построено 347 судов подобного типа. Несколько таких недостроенных судов осталось на заводе и, вероятно, одно из них и было использовано для постройки этого «нового» разведывательного корабля. Стоит также добавить, что рыболовные траулеры, согласно их техническим характеристикам, предназначены для осуществления следующих функций:

— лов рыбы донным и разноглубинным тралами и кошельковым неводом;

— переработка рыбы в мороженую продукцию;

— хранение и передача вырабатываемой продукции на транспортные рефрижераторы или транспортировка в порт.



Но, видимо, для руководства украинских вооруженных сил нет ничего невозможного, и легким движением руки ржавый рыболовный траулер превратился в новый разведывательный корабль.



Старый или новый?

Потуги украинского министерства обороны по превращению страны в великую морскую державу не остались незамеченными за рубежом. На достижения корабелов из незалежной обратили внимание в соседней Польше. Так, интернет-издание Defence24.pl, специализирующееся на вопросах обороны, опубликовало материал под заголовком «Украина: спуск на воду «старого нового» разведывательного корабля».







В материале капитан первого ранга в отставке, а в настоящее время публицист портала Максимилиан Дура высказывает свое недоумение по поводу строительства нового корабля:

Украинское Минобороны опубликовало видео и фотографии со спуска нового разведывательного корабля на верфи, совладельцем которого является действующий президент Украины – Петр Порошенко. Ситуация является настолько странной, что ни этот корабль не является необходимым украинским морским силам, ни также его конструкция не является современной. Тогда зачем вообще было начато его строительство?



Удивительное дело!

По мнению эксперта, строительство в Киеве разведывательного корабля в ситуации, когда украинский флот срочно нуждается в боевых кораблях, может вызвать только удивление:

И дело тут не только в том, что заказ получили предприятия, расположенные в центре Украины и вдобавок принадлежащие президенту Порошенко (корабль придется впоследствии спускать через реку Днепр в Черное море), но и в том, что в конструктивном плане на предприятии «Кузница на Рыбальском» вообще не строятся современные плавающие суда.







Польский публицист отмечает, что, согласно показанным фотографиям и видео, ясно видно, что корпус и надстройки были построены на основе предыдущих проектов океанских рыболовных судов и крупных буксиров, и в данной боевой единице даже можно разглядеть подобие разработанных в семидесятых годах польских разведывательных (таких как «Hydrograf» и «Nawigator») и гидрографических кораблей. Кроме того, с его точки зрения, из-за установленных внутри электронных систем это будет очень дорогостоящий корабль — как в плане производства, так и его оборудования (из-за того, что большинство систем придется покупать за рубежом).



Максимилиан Дура обращает внимание на то, что при этом данный корабль совершенно беззащитен в случае нападения со стороны России:

Трудно объяснить, почему Украина вообще в своей ситуации осуществила строительство среднего разведывательного корабля, тем более что суда этого класса заведомо не несут на своем борту вооружения. Там должно быть установлено секретное оборудование радиоэлектронной разведки с базой данных своих и чужих излучателей, которое никак будет невозможно защитить от возможной акции российских специальных сил.



В заключение эксперт еще раз констатирует отсутствие логики в строительстве разведывательного корабля украинскими властями:

Между тем такая акция является наиболее вероятной, учитывая тот факт, что корабли разведки заведомо должны работать в непосредственной близости с чужими надводными кораблями и недалеко от побережья противника. А события на Азовском море и в Керченском проливе в ноябре 2018 года доказали, что россияне всегда найдут предлог, чтобы произвести арест украинских кораблей, если те не смогут себя защитить. Корабли разведки для такой защиты, конечно, не подходят, а именно такой корабль строит Украина.







Совпадение? Не думаю!

Материал издания также прокомментировали польские интернет-пользователи. Вот их некоторые интересные комментарии:



Gosc

Пусть проплывает под мостом, тогда Россия его конфискует. Записки Колорадского Таракана. "Король умер, понеслась..." по-украински



Urraaaa!

Сзади стоит такой же, сильно ржавый. Но новая краска, и...



JanKowalski

Пожалуйста, не удивляйтесь, что вопреки логике строится дорогой корабль старой конструкции и на самом деле неизвестно для чего он нужен, важно не зачем строится, а ГДЕ — а это, как следует из статьи, на судоверфи, совладельцем которой является бывший президент Украины Порошенко, я не верю в случайности и, зная коррупционные реалии Украины, можно заметить: это не случайное совпадение.



Sum

Смешная армия. Жаль писать о таком некогда близком нам народе, который, впрочем, жестоко предал и напал на нас. Ничего от этого не получил, но все равно не понимает этого и снова толкает себя в русские лапы. Удачи вам, украинцы.



Adam S.

При такой диспропорции сил, какая существует между украинским и российским военно-морским флотом (1 к 100?) защитить один корабль от российского нападения даже теоретически невозможно. Так что отправка безоружного корабля не изменит ситуацию. А возможное российское нападение на невооруженный корабль в украинских территориальных водах может быть поводом для введения очередных санкций против России. А санкции наносят России, вероятно, больше вреда, чем все украинские вооруженные силы, вместе взятые.



Czytający

В итоге это текст о доверии к нашему союзнику, текст, позволяющий оценить мудрость лозунга «сильная Украина — в интересах Польши» в качестве элемента усиления безопасности Польши.







В целом же можно констатировать, что новые успехи Украины в развитии своего ВМФ не нашли понимания у польского союзника. Польский эксперт безуспешно пытается найти логику в попытке выдать старый рыболовный траулер за современный разведывательный корабль, не понимая, что в данном случае уходящий президент Порошенко таким образом просто решил напоследок немного заработать и урвать еще один кусок из бюджета Украины. Продолжается процесс трансформации Украины в великую морскую державу. В конце апреля этого года на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве состоялся торжественный спуск на воду нового среднего разведывательного корабля Военно-морских сил Украины.По традиции о борт новой боевой единицы была разбита бутылка шампанского, а крестной матерью и «берегиней» судна была назначена Антонина Шкамерда — директор благотворительного фонда морского транспорта. Кроме того, отец Михаил, представитель духовенства, освятил корабль и его экипаж.Присутствовавший на церемонии министр обороны Степан Полторак назвал судно «кораблем, которому нет аналогов на Украине — по оснащению и возможностям выполнять задачи» и «огромным прорывом и победой». Помимо этого, по словам главы минобороны, производя такие боевые единицы, работники завода «шаг за шагом приближают время нашей победы». О какой «победе» шла речь, Полторак не уточнил, но, вероятно, имел в виду, что подобные военные корабли позволят Украине совершить технологический прорыв, стать владычицей морей и одержать наконец верх над Россией.Сообщается, что корабль построен на базе судна проекта 502 ЭМ и имеет следующие характеристики: длину 54,8 метра, водоизмещение 1220 тонн, скорость 11,6 узла при дальности хода 7,200 миль, численность экипажа — 29 человек. При этом полностью отсутствует какая-либо официальная информация о боевых возможностях нового судна.В то же время, по информации украинского военного портала, подобный разведывательный корабль предназначен для осуществления следующих функций:— радиоперехват каналов связи на различных частотах;— ретрансляция закрытых каналов связи;— телеметрическая разведка;— радиотехническая разведка — выявление принадлежности и характеристик источников радиоизлучения;— идентификация и классификация источников электромагнитного излучения;— составление акустических и электромагнитных «портретов» кораблей и подводных лодок;— контроль морских коммуникаций;— фиксация перемещения кораблей противника;— наблюдение за артиллерийскими стрельбами и пусками ракетного вооружения.Следует отметить, что проект 502 ЭМ, на базе которого построена новая боевая единица, является средним рыболовным траулером типа «Василий Яковенко». С 1971 по 2009 год в «Кузнице на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузня») было построено 347 судов подобного типа. Несколько таких недостроенных судов осталось на заводе и, вероятно, одно из них и было использовано для постройки этого «нового» разведывательного корабля. Стоит также добавить, что рыболовные траулеры, согласно их техническим характеристикам, предназначены для осуществления следующих функций:— лов рыбы донным и разноглубинным тралами и кошельковым неводом;— переработка рыбы в мороженую продукцию;— хранение и передача вырабатываемой продукции на транспортные рефрижераторы или транспортировка в порт.Но, видимо, для руководства украинских вооруженных сил нет ничего невозможного, и легким движением руки ржавый рыболовный траулер превратился в новый разведывательный корабль.Потуги украинского министерства обороны по превращению страны в великую морскую державу не остались незамеченными за рубежом. На достижения корабелов из незалежной обратили внимание в соседней Польше. Так, интернет-издание Defence24.pl, специализирующееся на вопросах обороны, опубликовало материал под заголовком «Украина: спуск на воду «старого нового» разведывательного корабля».В материале капитан первого ранга в отставке, а в настоящее время публицист портала Максимилиан Дура высказывает свое недоумение по поводу строительства нового корабля:По мнению эксперта, строительство в Киеве разведывательного корабля в ситуации, когда украинский флот срочно нуждается в боевых кораблях, может вызвать только удивление:Польский публицист отмечает, что, согласно показанным фотографиям и видео, ясно видно, что корпус и надстройки были построены на основе предыдущих проектов океанских рыболовных судов и крупных буксиров, и в данной боевой единице даже можно разглядеть подобие разработанных в семидесятых годах польских разведывательных (таких как «Hydrograf» и «Nawigator») и гидрографических кораблей. Кроме того, с его точки зрения, из-за установленных внутри электронных систем это будет очень дорогостоящий корабль — как в плане производства, так и его оборудования (из-за того, что большинство систем придется покупать за рубежом).Максимилиан Дура обращает внимание на то, что при этом данный корабль совершенно беззащитен в случае нападения со стороны России:В заключение эксперт еще раз констатирует отсутствие логики в строительстве разведывательного корабля украинскими властями:Материал издания также прокомментировали польские интернет-пользователи. Вот их некоторые интересные комментарии:GoscUrraaaa!JanKowalskiSumAdam S.CzytającyВ целом же можно констатировать, что новые успехи Украины в развитии своего ВМФ не нашли понимания у польского союзника. Польский эксперт безуспешно пытается найти логику в попытке выдать старый рыболовный траулер за современный разведывательный корабль, не понимая, что в данном случае уходящий президент Порошенко таким образом просто решил напоследок немного заработать и урвать еще один кусок из бюджета Украины. Satory Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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