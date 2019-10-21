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"Новый жанр": Захарова предсказала включение в учебники письма Трампа Эрдогану

21 октября 2019, 06:55  •  51 • Политика
Представитель российского МИД Мария Захарова уверена, что президент Дональд Трамп создал новый эпистолярный жанр, который войдёт в учебники либо по дипломатии, либо по международному праву. Речь идёт о послании американского лидера турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором Трамп попросил коллегу "не быть крутым парнем" и "не быть дураком".
По словам Захаровой, благодаря Трампу теперь есть новый образец эпистолярного жанра, который можно включать в учебники. Комментарий дипломат дала в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.
"Конечно, он войдёт в учебники, я уж только не знаю, по чему - по дипломатии или международным отношениям", - уверена Захарова.
Она добавила, что вот такой стиль сегодня сложился в Соединённых Штатах Америки. И речь не только о письме, но о всей политической системе. "Стиль отношения к партнёрам", - подчеркнула Захарова.
Ранее CNN обнародовал послание Трампа к Эрдогану. В письме американский лидер предлагает турецкому коллеге заключить договорённости с курдами, в противном случае президент США грозится "уничтожить турецкую экономику".
"Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду", - приводится цитата Трампа.
В заключение он призывает Эрдогана не "не быть крутым парнем" и "не быть дураком". Трамп также обещает позвонить коллеге в ближайшее время.
9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью кампании является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

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