"Новый выпуск запретили": "Бесогон ТВ" Михалкова вновь сняли с эфира

Режиссёр Никита Михалков сообщил, что новый выпуск передачи "Бесогон ТВ" не будет транслироваться "Россией 24".

Об этом он сказал на канале проекта в YouTube. Очередная серия получила название "Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди". Она вышла только на YouTube.

Как рассказал телеканалу Царьград помощник Михалкова, новый выпуск запретили.

Напомним, предыдущий - "У кого в кармане государство?" - "Россия 24" также не показала. В нём режиссёр рассматривал конспирологические теории, в том числе о происхождении COVID-19 и вероятных последствиях пандемии коронавируса.

В новой серии Михалков предложил поговорить о том, кто и как отреагировал на предыдущую серию. Он, в частности, заметил, что на ней "оттоптались" многие либералы, в том числе блогеры Алексей Навальный и Илья Варламов.