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"Новый выпуск запретили": "Бесогон ТВ" Михалкова вновь сняли с эфира
23 мая 2020, 05:55 • 82 • Политика
Очередную серию "Бесогон ТВ" режиссёра Никиты Михалкова вновь сняли с эфира. Его помощник рассказал каналу Царьград, что новый выпуск под названием "Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди" запретили. Он вышел только на YouTube.
Режиссёр Никита Михалков сообщил, что новый выпуск передачи "Бесогон ТВ" не будет транслироваться "Россией 24".
Об этом он сказал на канале проекта в YouTube. Очередная серия получила название "Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди". Она вышла только на YouTube.
Как рассказал телеканалу Царьград помощник Михалкова, новый выпуск запретили.
Напомним, предыдущий - "У кого в кармане государство?" - "Россия 24" также не показала. В нём режиссёр рассматривал конспирологические теории, в том числе о происхождении COVID-19 и вероятных последствиях пандемии коронавируса.
В новой серии Михалков предложил поговорить о том, кто и как отреагировал на предыдущую серию. Он, в частности, заметил, что на ней "оттоптались" многие либералы, в том числе блогеры Алексей Навальный и Илья Варламов.
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