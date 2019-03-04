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"Новый уровень низости": Трамп обвинил демократов в срыве саммита с Ким Чен Ыном

04 марта 2019, 08:39  •  129 • Политика
Президент США Дональд Трамп назвал еще одну возможную причину прерванной встречи в Ханое с лидером КНДР и обвинил демократов в срыве саммита с Ким Чен Ыном. По его словам, этому могли способствовать проходящие параллельно "открытые слушания осужденного лжеца и мошенника", под которым он подразумевает своего экс-адвоката Майкла Коэна. Как считает Трамп, демократы опустились на "новый уровень низости".
После того, как в Ханое фактически провалилась для американской стороны двусторонняя встреча с Северной Кореей, президент США Дональд Трамп назвал еще одну возможную причину этого. Глава Белого дома обвинил американских демократов в срыве саммита с Ким Чен Ыном.
Он указал на то, что одновременно со встречей во Вьетнаме, пока он был за рубежом, в Конгрессе США прошли открытые слушания по делу экс-адвоката Трампа Майкла Коэна. По мнению президента США, срыву "ядерного" саммита с лидером КНДР могли способствовать проходящие параллельно "открытые слушания осужденного лжеца и мошенника", под которым он как раз и подразумевает своего бывшего юриста.
При этом глава Белого дома заявил, что демократы опустились на "новый уровень низости".
"Для демократов интервью на открытых слушаниях осужденного лжеца и мошенника в то же самое время, что и очень важный "ядерный" саммит с Северной Кореей, возможно, является новым уровнем низости в американской политике, - подчеркнул Трамп. - И, возможно, способствовало "уходу"".
Эти слушания, в то время как он сам находился в Ханое, президент США назвал "позором".
For the Democrats to interview in open hearings a convicted liar & fraudster, at the same time as the very important Nuclear Summit with North Korea, is perhaps a new low in American politics and may have contributed to the “walk.” Never done when a president is overseas. Shame!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2019 г.

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