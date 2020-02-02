"Новый уровень маразма": Вассерман объяснил, для чего Goldman Sachs устроил провокационный отбор

Политический эксперт Анатолий Вассерман в своём блоге на РЕН ТВ заявил, что "борьба за права меньшинств достигла нового уровня маразма". Так он охарактеризовал недавнее заявление одного из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs о том, что, мол, в будущем здесь не станут вкладывать деньги в компании, где в руководстве нет женщин, темнокожих или людей нетрадиционной ориентации.

Вассерман статистикой разбил утверждения руководства банка о том, что прибыль тем выше, чем свободнее мыслят в "верхушках" компаний. Политический эксперт обратил внимание на то, что среди 500 самых богатых компаний мира "нет ни одной, где в совете директоров была бы женщина". Больше того, по его словам, "введение в совет хотя бы одной женщины понижает рыночную цену акций по меньшей мере на два года".

Далее Вассерман объясняет, для чего же банк затеял эту авантюру с провокационным отбором. Эксперт предположил, что в случае с Goldman Sachs речь идёт не только о "явно бесчестных приёмах деятельности самого банка и бесчисленных провалах его руководства" ради того, чтобы "отвлечь внимание публики от всего этого дурно пахнущего букета".

Вассерман не исключил того, что "нынешняя вторая Великая депрессия тянется уже двенадцатый год и конца-края ей не видно".

"Её заливают потоками денег, - продолжает свою мысль политический эксперт. - Но если перейти от финансовых показателей к натуральным, видно: благосостояние мира в целом падает".

Поэтому-то, полагает Вассерман, и используются подобные "трюки".

"Немцы говорят: из любого свинства можно выкроить кусок ветчины. Открытым текстом предупреждаю: те, кто питается такой ветчиной, постараются и впредь ввергать мир во всё большее свинство".