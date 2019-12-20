"Новый Синица появился": Гаспарян показал призывающего к убийствам сотрудников ФСБ

Публицист и политолог Армен Гаспарян на личной странице в социальной сети Twitter опубликовал скриншот сообщения некоего Симонова К. В., где содержатся призывы к убийствам сотрудников ФСБ.

Автор сообщения восхваляет предполагаемого стрелка Евгения Манюрова, который накануне напал на сотрудников правоохранительных органов в Москве, в том числе нанёс смертельные ранения сотруднику ФСБ. Симонов К. В. говорит, что в России должно быть "больше таких самосудов", что подпадает под статью об экстремизме Уголовного кодекса России. Ранее за подобные сообщения в Сети к 5 годам лишения свободы был приговорен блогер Владислав Синица. Он призывал к нападениям на семьи сотрудников Росгвардии.

Гаспарян как раз сравнивает блогеров - уже осуждённого и "новообращённого", отмечая в своём комментарии: "Новый Синица появился". Добавим, в скриншоте ниже мы сознательно ретушируем призывы к экстремизму.

Фото: twitter.com/A_Gasparyan.