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"Новый Синица появился": Гаспарян показал призывающего к убийствам сотрудников ФСБ
20 декабря 2019, 22:24 • 133 • Политика
Армен Гаспарян на личной странице в Twitter показал призывающего к убийствам сотрудников ФСБ. Комментируя запись, он отметил: "Новый Синица появился".
Публицист и политолог Армен Гаспарян на личной странице в социальной сети Twitter опубликовал скриншот сообщения некоего Симонова К. В., где содержатся призывы к убийствам сотрудников ФСБ.
Автор сообщения восхваляет предполагаемого стрелка Евгения Манюрова, который накануне напал на сотрудников правоохранительных органов в Москве, в том числе нанёс смертельные ранения сотруднику ФСБ. Симонов К. В. говорит, что в России должно быть "больше таких самосудов", что подпадает под статью об экстремизме Уголовного кодекса России. Ранее за подобные сообщения в Сети к 5 годам лишения свободы был приговорен блогер Владислав Синица. Он призывал к нападениям на семьи сотрудников Росгвардии.
Гаспарян как раз сравнивает блогеров - уже осуждённого и "новообращённого", отмечая в своём комментарии: "Новый Синица появился". Добавим, в скриншоте ниже мы сознательно ретушируем призывы к экстремизму.
Фото: twitter.com/A_Gasparyan.
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