"Новый рычаг влияния": Экс-посол США объяснил ошибку Байдена с Россией

Экс-посол США на Украине рассказал об ошибке президента Байдена в вопросе "Северного потока-2".

Президент США Джозеф Байден в вопросе противодействия достройке газопровода "Северный поток-2" допустил ошибку. Об этом заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.

Как отметил дипломат в интервью украинскому изданию "Главком", администрации США было необходимо учесть последствия появления у России нового рычага влияния. Также Москва получила способность дополнително влиять на Европу и Киев благодаря проекту. Однако в Вашингтоне в первую очередь решали проблемы в германо-американских отношениях, отметил экс-посол.

Тейлор уверен, что было необходимо учесть усиление России с помощью газопровода. Однако экс-посол уверен, что в администрации Байдена нет людей с прорусской ориентацией.

Ранее Царьград сообщал, что на Украине решили испробовать ещё один способ остановить "Северный поток - 2".