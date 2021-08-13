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"Новый рычаг влияния": Экс-посол США объяснил ошибку Байдена с Россией

13 августа 2021, 11:30  •  112 • Политика
Экс-посол США на Украине рассказал об ошибке президента Байдена в вопросе "Северного потока-2".
Президент США Джозеф Байден в вопросе противодействия достройке газопровода "Северный поток-2" допустил ошибку. Об этом заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.
Как отметил дипломат в интервью украинскому изданию "Главком", администрации США было необходимо учесть последствия появления у России нового рычага влияния. Также Москва получила способность дополнително влиять на Европу и Киев благодаря проекту. Однако в Вашингтоне в первую очередь решали проблемы в германо-американских отношениях, отметил экс-посол.
Тейлор уверен, что было необходимо учесть усиление России с помощью газопровода. Однако экс-посол уверен, что в администрации Байдена нет людей с прорусской ориентацией.
Ранее Царьград сообщал, что на Украине решили испробовать ещё один способ остановить "Северный поток - 2".

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