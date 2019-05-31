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"Новый русский" Зеленский может "огрести" за "поребрик": Вице-премьер Украины угрожает новому президенту госпереворотом
31 мая 2019, 23:09 • 84 • Политика
Вице-премьер Украины Павел Розенко угрожает новому президенту страны Владимиру Зеленскому госпереворотом, указывая на то, что "новые русские" во власти могут "огрести" за "поребрик".
Президент Украины Владимир Зеленский может "огрести" так же, как и чиновники и депутаты времен правления экс-главы государства Виктора Януковича. Об этом заявил вице-премьер Украины Павел Розенко.
Политик в пятницу опубликовал фотографию бывшего депутата Верховной рады Вадима Колесниченко, который добился в 2012 году принятия закона "Об основах государственной языковой политики", согласно которому язык нацменшинств мог получить статус регионального в тех областях, где 10% и более населения считают его родным.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Колесниченко оформил российское гражданство. Закон о региональных языках утратил силу в 2018 году.
"Для "новых русских" новой власти в Украине. В свое время, один "фунт" (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за "поребрик", а украинский язык был, есть и будет... Даже и не думай...те! Может повторить", - заявил Розенко
Ранее против команды Владимира Зеленского выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он заявил, что не позволит отменить дискриминационные законы о тотальном использовании украинского языка и декоммунизации.
"Земля под вами будет гореть... И я уверен: реванш не пройдет", - подчеркнул он.
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