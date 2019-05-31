"Новый русский" Зеленский может "огрести" за "поребрик": Вице-премьер Украины угрожает новому президенту госпереворотом

Президент Украины Владимир Зеленский может "огрести" так же, как и чиновники и депутаты времен правления экс-главы государства Виктора Януковича. Об этом заявил вице-премьер Украины Павел Розенко.

Политик в пятницу опубликовал фотографию бывшего депутата Верховной рады Вадима Колесниченко, который добился в 2012 году принятия закона "Об основах государственной языковой политики", согласно которому язык нацменшинств мог получить статус регионального в тех областях, где 10% и более населения считают его родным.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Колесниченко оформил российское гражданство. Закон о региональных языках утратил силу в 2018 году.

"Для "новых русских" новой власти в Украине. В свое время, один "фунт" (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за "поребрик", а украинский язык был, есть и будет... Даже и не думай...те! Может повторить", - заявил Розенко

Ранее против команды Владимира Зеленского выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он заявил, что не позволит отменить дискриминационные законы о тотальном использовании украинского языка и декоммунизации.

"Земля под вами будет гореть... И я уверен: реванш не пройдет", - подчеркнул он.