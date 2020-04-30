"Новый Нюрнбергский процесс. Если потребуется": Расследование о COVID-19 должна провести Россия - Малофеев

Кто, как не русские, будут разбираться во всех нюансах? Особенно в ситуации, когда мы прекрасно знаем, кем именно и как финансируется Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отметил Константин Малофеев.

"Как человек, который достаточно времени посвятил критике мирового олигархата, который сам себя предпочитает называть мировой закулисой, окутываясь "мантией" конспирологии. В результате получается, что всякий, кто выступает против них, начинает выглядеть идиотом. Но если мы от словоблудия уйдём, то перед нами окажется факт. Мы не можем отрицать наличия вируса нового типа, который очень быстро мутирует, о чём говорят ведущие российские учёные. Подобное, безусловно, наталкивает нас на мысль о том, что это непростая вещь".

Каждый слышал о докладе Рокфеллера, выпущенном в 2010 году, а многие его и читали, добавил Малофеев. Наверняка нет тех, кто не знает о фильме, как под копирку описывающем сегодняшнюю пандемию COVID-19. Только выпущен этот фильм был много раньше сегодняшних дней.

"Мы знаем про Event 201, который проводил университет Джона Хопкинса - сегодня он нас всех "радует" графикой, от которой мы должны впадать в стресс и смотреть, сколько людей уже умерло и ещё умрёт в мире. Всё это наталкивает на необходимость уголовного криминального расследования.

Я считаю, что России вполне по силам провести собственное расследование силами Следственного комитета или Федеральной службы безопасности.

Такое расследование позволило бы спокойно и скрупулёзно собрать информацию, вскрыв это преступление против человечества. В результате, возможно, придётся провести новый Нюрнбергский процесс. Если потребуется. И если вдруг это расследование покажет, что страшно мутировавший мышиный вирус имеет естественные корни, ну что ж… Факты будут говорить сами за себя. Но я считаю, что нам нужно наше независимое российское расследование".

Константин Малофеев напомнил о главном аргументе против версии искусственного происхождения COVID-19. Он состоит в том, что ВОЗ не подтверждает опасений о злонамеренном создании вируса. Но можем ли мы верить?

"Их (ВОЗ. – Ред.) финансирует Билл Гейтс. Он за последние несколько лет вложил туда $2 миллиарда. Как они будут поднимать хвост против своего главного спонсора? Безусловно, они не согласятся", - подчеркнул Малофеев.

Напомним, сегодня Константин Малофеев объявил, что заразился COVID-19. Он рассказал о симптомах и просил жителей России заботиться о себе, помня, что вирус, действительно, может нести осложнения. И это чрезвычайно опасно для людей в группе риска.