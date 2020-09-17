"Новый и очень странный поворот": Попов задал два обличающих вопроса по Навальному

В частности, в своём Telegram-канале "popovrtr" журналист обратил внимание на "интересное развитие истории с бутылкой, на самом деле, с бутылками".

Он отметил, что, во-первых, странным является тот факт, что видео из номера опубликовали спустя две недели после того, как все стали задавать вопросы: "Откуда "бутылка с новичком"?

Во-вторых, "понятой навальнист не видел бутылки при досмотре вещей", а также ни на одном видео в день инцидента бутылка не фигурирует.

"Как, кто, когда её/их спрятал и передал немцам?" - спросил Попов.

Кроме того, он добавил, что самое главное заключается в том, что в номере, судя по видео, три бутылки.

"Все, по-моему, присмотритесь сами, початые", - отметил он, задавшись вопросом, - почему тогда яд обнаружен только на одной из них? А если из других пил или пила спутник/спутница Навального, почему тогда яд обнаружен только у Навального?

"Нельзя быть рядом и не получить хотя бы след", - подчеркнул Попов, отметив, что "в любом случае, три бутылки - новый и очень странный поворот".

Резюмируя, журналист задал два обличающих вопроса – во-первых, "если из бутылок пил только Навальный, почему яд только на одной?"

Во-вторых, "если пил не только Навальный, где следы яда у кого-то ещё?"

Фото: Скриншот Telegram/popovrtr