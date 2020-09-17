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"Новый и очень странный поворот": Попов задал два обличающих вопроса по Навальному

17 сентября 2020, 16:35  •  234 • Политика
Тележурналист, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов задал два обличающих вопроса по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Он отметил, что в этом деле возник "новый и очень странный поворот".
В частности, в своём Telegram-канале "popovrtr" журналист обратил внимание на "интересное развитие истории с бутылкой, на самом деле, с бутылками".
Он отметил, что, во-первых, странным является тот факт, что видео из номера опубликовали спустя две недели после того, как все стали задавать вопросы: "Откуда "бутылка с новичком"?
Во-вторых, "понятой навальнист не видел бутылки при досмотре вещей", а также ни на одном видео в день инцидента бутылка не фигурирует.
"Как, кто, когда её/их спрятал и передал немцам?" - спросил Попов.
Кроме того, он добавил, что самое главное заключается в том, что в номере, судя по видео, три бутылки.
"Все, по-моему, присмотритесь сами, початые", - отметил он, задавшись вопросом, - почему тогда яд обнаружен только на одной из них? А если из других пил или пила спутник/спутница Навального, почему тогда яд обнаружен только у Навального?
"Нельзя быть рядом и не получить хотя бы след", - подчеркнул Попов, отметив, что "в любом случае, три бутылки - новый и очень странный поворот".
Резюмируя, журналист задал два обличающих вопроса – во-первых, "если из бутылок пил только Навальный, почему яд только на одной?"
Во-вторых, "если пил не только Навальный, где следы яда у кого-то ещё?"
Фото: Скриншот Telegram/popovrtr

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