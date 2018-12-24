"Новый глава Пентагона - лоялист, свободный от старых догм": Политолог объяснил военную "бизнес-модель" Трампа

Первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности главы Пентагона после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса, сообщил в воскресенье, 23 декабря, в своем Twitter президент страны Дональд Трамп. Что это означает для внешней политики США, рассказал Царьграду политолог и эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Прежде всего он отмечает, что Патрик Шанахан - это человек, который полностью лоялен Дональду Трампу. Президент США старается приближать к себе только тех, кто демонстрирует ему абсолютную лояльность. От тех же, кто эту лояльность не демонстрирует, избавляются.

"Это вот принцип даже не руководства государством, такое госуправление, а конкретно вот бизнес-модель Трампа", - поясняет Константин Блохин в интервью Царьграду.

Второй момент, по словам эксперта, заключается в том, что новый глава Пентагона не только лоялен Трампу, но и сходится с ним во взглядах о роли и месте США в мире. Отправленный в отставку Мэттис хоть и придерживался похожих мнений, но всё-таки хранил верность старым догмам, таким как необходимость военного присутствия в Сирии и так далее.

"Это не устраивало Трампа. Трамп, на самом деле, ведет, надо понимать, более искусную игру. И сейчас вот этот возможный уход США из Сирии, на самом деле, задача – это спровоцировать некое столкновение, столкновение Турции с Россией", - считает политолог.

На его взгляд, американцы демонстративно бросили курдов на съедение Турции в надежде втянуть её в более активное вмешательство в Сирии и столкнуть там с Россией. Кроме того, вывод войск позволит Трампу сэкономить значительные средства, которые он, скорее всего, пустит на модернизацию и улучшение вооружённых сил США.