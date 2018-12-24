Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Перед обещанной провокацией Порошенко заговорил о "сигнале" России
"Фамилию можно не запоминать": Политолог ожидает от нового главы Пента...
«Первая фаза гонений»: в РПЦ рассказали о причинах создания новой церкви и пресл...
National Interest высмеял американского дипломата за слова о "музейных"...
Главная / Политика

"Новый глава Пентагона - лоялист, свободный от старых догм": Политолог объяснил военную "бизнес-модель" Трампа

24 декабря 2018, 07:39  •  122 • Политика
Пост и.о. главы Пентагона займет Патрик Шанахан, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Он выбрал лоялиста, свободного от устаревших догм, считает политолог Константин Блохин.
Первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности главы Пентагона после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса, сообщил в воскресенье, 23 декабря, в своем Twitter президент страны Дональд Трамп. Что это означает для внешней политики США, рассказал Царьграду политолог и эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Прежде всего он отмечает, что Патрик Шанахан - это человек, который полностью лоялен Дональду Трампу. Президент США старается приближать к себе только тех, кто демонстрирует ему абсолютную лояльность. От тех же, кто эту лояльность не демонстрирует, избавляются.
"Это вот принцип даже не руководства государством, такое госуправление, а конкретно вот бизнес-модель Трампа", - поясняет Константин Блохин в интервью Царьграду.
Второй момент, по словам эксперта, заключается в том, что новый глава Пентагона не только лоялен Трампу, но и сходится с ним во взглядах о роли и месте США в мире. Отправленный в отставку Мэттис хоть и придерживался похожих мнений, но всё-таки хранил верность старым догмам, таким как необходимость военного присутствия в Сирии и так далее.
"Это не устраивало Трампа. Трамп, на самом деле, ведет, надо понимать, более искусную игру. И сейчас вот этот возможный уход США из Сирии, на самом деле, задача – это спровоцировать некое столкновение, столкновение Турции с Россией", - считает политолог.
На его взгляд, американцы демонстративно бросили курдов на съедение Турции в надежде втянуть её в более активное вмешательство в Сирии и столкнуть там с Россией. Кроме того, вывод войск позволит Трампу сэкономить значительные средства, которые он, скорее всего, пустит на модернизацию и улучшение вооружённых сил США.
"Сейчас задача Трампа и как раз вот этого товарища (Шанахана) – полностью сэкономить вот на всех вот этих войнах – и сделать всё, чтобы американская армия была усилена, усилена качественно. Потому что вот их часть огромного вот этого бюджета, который составляет почти 717 миллиардов долларов, он как раз тратится там вот на эти все войны, на все эти военные базы", - подводит итог эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

122
Источник
Похожие новости
24 декабря 2018, 04:24
Госдеп США предупредил о "праздничных" терактах в Барселоне
24 декабря 2018, 01:09
"Феноменальная память": Песков рассказал о незаурядной способности Путина - видео
23 декабря 2018, 21:54
За почти 30 лет Восточная Германия превратилась в "российскую глубинку" - СМИ

23 декабря 2018, 12:09
"Сирия ваша, я ухожу": Разговор Трампа и Эрдогана назвали катастрофой - WP
24 декабря 2018, 01:09
Перед обещанной провокацией Порошенко заговорил о "сигнале" России
24 декабря 2018, 07:39
"Новый глава Пентагона - лоялист, свободный от старых догм": Политолог объяснил военную "бизнес-модель" Трампа
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
20 декабря 2018, 15:54
Группа военных кораблей выдвинется из Одессы: Хакеры получили доступ к документам о дате следующего "похода" Украины на Азов
18 декабря 2018, 01:54
Либеральная ненависть: Обратился к Путину - ты мразь и предатель (Анна Сочина)
22 декабря 2018, 14:54
Украинцы не хотят отвечать ни за президента, ни за себя
19 декабря 2018, 10:24
″Жалкий косплей″: Коц ответил Порошенко Путиным с невестами
20 декабря 2018, 02:54
"То, что никто не должен видеть": Цепь "случайностей" на Украине грозит Донбассу удушением - Кнырик
21 декабря 2018, 14:39
Ответ Шойгу будет незамедлительным и неотразимым: Киеву прямо объяснили, чем закончится его провокация
21 декабря 2018, 01:39
Министр обороны Украины Полторак призвал военных и моряков готовиться к войне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.