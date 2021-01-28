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"Новый дивный мир": Элиты готовят Давосу свой план, но процесс самоуничтожения уже запущен
28 января 2021, 14:50 • 111 • В мире
В Давосе стартовал очередной Всемирный экономический форум. Основной темой ВЭФ-2021 стала идея "перезагрузки капитализма". Самые влиятельные фигуры бизнеса и политики обсуждают мировые проблемы, элита готовит план Давосу, в том числе стараясь продавить идеи нового цифрового крепостничества и тоталитаризма. В студии "Первого русского" об этой части проблемы с экспертами беседовала Анна Шафран.
Давосский форум давно стал символом глобализма, универсального мирового порядка, местом регулярных встреч глобальной наднациональной элиты. Начиная свою авторскую программу, Анна Шафран напомнила о том, что бессменным главой форума со дня его основания был Клаус Шваб, кого не без оснований считают одним из наименее скрывающихся тайных кукловодов планеты.
В 2016 году Шваб опубликовал книгу "Четвёртая промышленная революция", которую называют "руководством" по происходящим в последнее время глобальным экономическим изменениям. В предисловии к этому изданию гендиректор компании "Майкрософт" Сатья Наделла отметил, что "эволюция технологий целиком находится в нашей власти".
А вот что пишет о Четвёртой промышленной революции сам Клаус Шваб:
Очень интересная книжка, рекомендую, почитайте. Врага надо знать в лицо. Впрочем, Четвёртая промышленная революция - это стратегия Давоса, а тактика заключается в идее "Великой перезагрузки", которая стала возможна благодаря ковиду.
Именно "Великая перезагрузка" и стала основной темой стартовавшего вчера онлайн Давоса – впервые за 50 лет форум проводится удалённо как раз из-за пандемии коронавируса. И впервые за долгие годы на форуме запланировано выступление президента России Владимира Путина. В последний раз президент выступал на форуме в 2009 году, причём он занимал тогда пост премьер-министра. Мы знаем, что российский лидер не злоупотребляет выступлениями на международных площадках и практически каждая его речь обозначает важные изменения и в российской, и в мировой политике.
Миру навязывают "новые правила игры"
Об особенностях Давоса-2021 в беседе с Анной Шафран рассказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков:
"Давосский форум перестал быть площадкой, где выдвигаются экономические идеи. Сама концепция форума поменялась. Сейчас Давосский форум – это не про экономику, это про создание нового мирового порядка. Здесь формируется новая идеологическая доктрина, здесь мировая элита показывает, что существуют огромные транснациональные корпорации и национальные государства.
Задаются новые правила игры: вы, граждане, должны научиться экономить и поддерживать новый тип "устойчивого развития". Но устойчивое развитие не позволяет вам расти вверх и увеличивать ваше благосостояние. Напротив, оно подталкивает вас к падению вниз. Но если вы хотите падать медленнее, вы "должны быть с нами". Вот о чём говорит сегодня Давосский форум. Никто не обещает нам: "Вы будете жить богато и счастливо".
Нам показывают новый мировой порядок, который формирует глобальную доктрину. Это большая экономика, где нет места крупнейшим державам, но в то же время существует биполярная система. И это не Советский Союз и США. Это мир транснациональных корпораций, IT-гигантов и всех тех, кого называются традиционными акторами международных отношений".
"Великую перезагрузку" мы все уже проходили
Следующий гость студии, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, отвечая на вопрос Анны Шафран о том, что он думает о Давосском форуме в целом, сказал:
Алексей Мухин уверен в том, что президент России отстоит интересы национального государства. А национальное государство – это именно то, на что сейчас нацелены усилия мировых групп влияния ради того, чтобы его ослабить, разделить или, условно говоря, уничтожить. Потому что оно стало тем самым мешающим "камнем в ботинке" на пути к созданию "универсального потребителя", не умеющего сопротивляться рекламе и маркетингу, этого маленького винтика бездушной машины потребления.
– отметил Мухин. И это, на его взгляд, печально для всех, поскольку США пытались нести бремя "мирового жандарма" или "регулятора", а превратились в мировую угрозу. Тут впору вспомнить тезис, некогда сформированный иранскими лидерами: "США – это государство, с которым нельзя договариваться". И это огромный репутационный ущерб.
В Давосе, уверен эксперт, как раз и происходит смотр и инвентаризация тех инструментов, которые используют мировые финансовые элиты, чтобы продолжать контролировать национальные экономики и получать с них свою маржу.
В последние годы благодаря усилиям России и ряда других стран, где понимают, о чём идёт речь, эти процессы оказались затруднены. "Ковидная" реальность ослабила распространение этих универсальных инструментов работы с гражданским обществом чисто технически. Неожиданно оказалось, что те экономики, которые рассчитывали сами на себя, были наиболее эффективными, а значит, понесли меньшие потери. Именно поэтому мировой элите потребовалось "перезагрузить" мировую систему.
Алексей Мухин уверен в том, что влияние Давосского форума сильно переоценено. Такая "тусовка" мировой элиты является своего рода "смотром песни и танца". А все ключевые решения принимаются даже не в кулуарах форума, а в финансовых центрах, на общее же обозрение выносятся решения, "подготовленные к съезду", когда всем предлагается поднять руку и просто проголосовать.
Услышат ли в Давосе Путина?
Завершая программу, Анна Шафран отметила: независимо от содержания речи Владимира Путина, очевидно, что для него это возможность ещё раз донести нашу точку зрения до мирового сообщества.
Уверена, что этого не будет. Слишком дорого мы заплатили за наш суверенитет, чтобы вот так просто от него отказаться. Если выступление Владимира Путина и точка зрения России будут в очередной раз проигнорированы, то ответ может быть только один – полностью прекратить всякое участие в Давосском форуме и заняться созданием собственных институтов межгосударственного общения.
Вот только основаны они будут на НАШИХ ценностях – это уважение к суверенитету и национальным традициям, здоровый консерватизм, отказ от вмешательства во внутренние дела других стран и так далее.
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