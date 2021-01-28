"Новый дивный мир": Элиты готовят Давосу свой план, но процесс самоуничтожения уже запущен

Давосский форум давно стал символом глобализма, универсального мирового порядка, местом регулярных встреч глобальной наднациональной элиты. Начиная свою авторскую программу, Анна Шафран напомнила о том, что бессменным главой форума со дня его основания был Клаус Шваб, кого не без оснований считают одним из наименее скрывающихся тайных кукловодов планеты.

В 2016 году Шваб опубликовал книгу "Четвёртая промышленная революция", которую называют "руководством" по происходящим в последнее время глобальным экономическим изменениям. В предисловии к этому изданию гендиректор компании "Майкрософт" Сатья Наделла отметил, что "эволюция технологий целиком находится в нашей власти".

А вот что пишет о Четвёртой промышленной революции сам Клаус Шваб:

Технологии Четвёртой промышленной революции способны полностью изменить сложившиеся способы восприятия окружающего мира, обработки данных, координации действий, производства продуктов и услуг. Со временем эти технологии изменят всё, что сегодня мы воспринимаем как должное. Уже сегодня достижения в области нейротехнологий и биотехнологий заставляют нас задуматься над тем, что значит быть человеком.

Очень интересная книжка, рекомендую, почитайте. Врага надо знать в лицо. Впрочем, Четвёртая промышленная революция - это стратегия Давоса, а тактика заключается в идее "Великой перезагрузки", которая стала возможна благодаря ковиду.

Именно "Великая перезагрузка" и стала основной темой стартовавшего вчера онлайн Давоса – впервые за 50 лет форум проводится удалённо как раз из-за пандемии коронавируса. И впервые за долгие годы на форуме запланировано выступление президента России Владимира Путина. В последний раз президент выступал на форуме в 2009 году, причём он занимал тогда пост премьер-министра. Мы знаем, что российский лидер не злоупотребляет выступлениями на международных площадках и практически каждая его речь обозначает важные изменения и в российской, и в мировой политике.

Миру навязывают "новые правила игры"

Об особенностях Давоса-2021 в беседе с Анной Шафран рассказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков:

"Давосский форум перестал быть площадкой, где выдвигаются экономические идеи. Сама концепция форума поменялась. Сейчас Давосский форум – это не про экономику, это про создание нового мирового порядка. Здесь формируется новая идеологическая доктрина, здесь мировая элита показывает, что существуют огромные транснациональные корпорации и национальные государства.

Транснациональные корпорации выступают как нетрадиционные авторы политики, и они пытаются найти пути решения постковидного мира. Если внимательно посмотреть повестку форума, то можно заметить, что практически во всех секциях участвует ковидная тематика – как жить в постковидном мире.

Задаются новые правила игры: вы, граждане, должны научиться экономить и поддерживать новый тип "устойчивого развития". Но устойчивое развитие не позволяет вам расти вверх и увеличивать ваше благосостояние. Напротив, оно подталкивает вас к падению вниз. Но если вы хотите падать медленнее, вы "должны быть с нами". Вот о чём говорит сегодня Давосский форум. Никто не обещает нам: "Вы будете жить богато и счастливо".

Нам показывают новый мировой порядок, который формирует глобальную доктрину. Это большая экономика, где нет места крупнейшим державам, но в то же время существует биполярная система. И это не Советский Союз и США. Это мир транснациональных корпораций, IT-гигантов и всех тех, кого называются традиционными акторами международных отношений".

"Великую перезагрузку" мы все уже проходили

Следующий гость студии, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, отвечая на вопрос Анны Шафран о том, что он думает о Давосском форуме в целом, сказал:

Это тимбилдинг для мировой финансовой элиты. Это смотр сил для тех групп влияния, которые осуществляют экономическую и финансовую политику в самых разных странах. В этих процессах принимают участие те акторы, которые считаются влияющими на мировые события не только у себя в стране, но и в мире. Поэтому присутствие на этом мероприятии Владимира Путина вполне закономерно.

Алексей Мухин уверен в том, что президент России отстоит интересы национального государства. А национальное государство – это именно то, на что сейчас нацелены усилия мировых групп влияния ради того, чтобы его ослабить, разделить или, условно говоря, уничтожить. Потому что оно стало тем самым мешающим "камнем в ботинке" на пути к созданию "универсального потребителя", не умеющего сопротивляться рекламе и маркетингу, этого маленького винтика бездушной машины потребления.

"Ковидная" реальность и была задумана для того, чтобы разрушить идиллию глобализма, в результате чего национальные государства стали "крепостями", где власти пытались решить самостоятельно проблемы своего населения. Где-то это получилось, как в России, а где-то обрело черты национальной катастрофы – я имею в виду Соединённые Штаты Америки, которые не только встали на грань гражданской войны, а уже перешли эту грань и запустили процесс самоуничтожения,

– отметил Мухин. И это, на его взгляд, печально для всех, поскольку США пытались нести бремя "мирового жандарма" или "регулятора", а превратились в мировую угрозу. Тут впору вспомнить тезис, некогда сформированный иранскими лидерами: "США – это государство, с которым нельзя договариваться". И это огромный репутационный ущерб.

В Давосе, уверен эксперт, как раз и происходит смотр и инвентаризация тех инструментов, которые используют мировые финансовые элиты, чтобы продолжать контролировать национальные экономики и получать с них свою маржу.

В последние годы благодаря усилиям России и ряда других стран, где понимают, о чём идёт речь, эти процессы оказались затруднены. "Ковидная" реальность ослабила распространение этих универсальных инструментов работы с гражданским обществом чисто технически. Неожиданно оказалось, что те экономики, которые рассчитывали сами на себя, были наиболее эффективными, а значит, понесли меньшие потери. Именно поэтому мировой элите потребовалось "перезагрузить" мировую систему.

Но "Великая перезагрузка" у нас уже была – в виде великой революции. Она началась в конце XVIII века во Франции и закончилась в начале ХХ века в России, пройдя шаг за шагом по всей Европе. И это привело к двум мировым войнам. То, что не получилось у немцев с Третьим рейхом, получилось с "Великой глобалистской Америкой".

Алексей Мухин уверен в том, что влияние Давосского форума сильно переоценено. Такая "тусовка" мировой элиты является своего рода "смотром песни и танца". А все ключевые решения принимаются даже не в кулуарах форума, а в финансовых центрах, на общее же обозрение выносятся решения, "подготовленные к съезду", когда всем предлагается поднять руку и просто проголосовать.

Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поезд любимого дедушку..." Но Давос хорош тем, что в один момент можно донести до максимального количества акторов свою точку зрения. Я думаю, что наш президент и использует этот метод для того, чтобы донести до наших "западных партнёров" позицию – "иду на вы".

Услышат ли в Давосе Путина?

Завершая программу, Анна Шафран отметила: независимо от содержания речи Владимира Путина, очевидно, что для него это возможность ещё раз донести нашу точку зрения до мирового сообщества.

Но крайне мало шансов на то, что он будет услышан и понят – по крайней мере, так было и после Мюнхенской речи, и после выступления на 70-й сессии ООН в 2015 году. На все призывы к миру и переговорам США отвечали увеличением военного бюджета и новыми санкциями. Ведь восстановившие свою власть над Америкой наднациональные элиты свято верят в то, что это они должны говорить, а все остальные, включая президентов независимых государств, – записывать и принимать к исполнению.

Уверена, что этого не будет. Слишком дорого мы заплатили за наш суверенитет, чтобы вот так просто от него отказаться. Если выступление Владимира Путина и точка зрения России будут в очередной раз проигнорированы, то ответ может быть только один – полностью прекратить всякое участие в Давосском форуме и заняться созданием собственных институтов межгосударственного общения.

Вот только основаны они будут на НАШИХ ценностях – это уважение к суверенитету и национальным традициям, здоровый консерватизм, отказ от вмешательства во внутренние дела других стран и так далее.