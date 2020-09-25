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"Новый день, новый хит": Тихановская "научила" Макрона быть "правильным" президентом
25 сентября 2020, 18:00 • 163 • Политика
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская решила не останавливать свои интересы в пределах Белоруссии и обратила взор на Францию. Она публично дала непрошеный совет президенту страны Эммануэлю Макрону о том, как "правильно" президентствовать. "Новый день, новый хит", - констатирует военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.
В своём Telegram-канале "Kotsnews" военкор представил новый хит в рубрике "Спроси у Тихановской". Он рассказал, как в интервью изданию "Фигаро" Светлана Тихановская дала совет президенту Франции.
"Президенту Макрону нужно говорить громче", - рекомендует оппозиционерка.
При этом она отметила, что ожидает от него "многого". Также Тихановская призвала Париж стать посредником в разрешении кризиса в Белоруссии.
"Непризнание Лукашенко и выпады в адрес России с трибуны ООН - отличное начало для посредничества", - не сдержал смеха Коц.
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