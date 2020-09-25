"Новый день, новый хит": Тихановская "научила" Макрона быть "правильным" президентом

В своём Telegram-канале "Kotsnews" военкор представил новый хит в рубрике "Спроси у Тихановской". Он рассказал, как в интервью изданию "Фигаро" Светлана Тихановская дала совет президенту Франции.

"Президенту Макрону нужно говорить громче", - рекомендует оппозиционерка.

При этом она отметила, что ожидает от него "многого". Также Тихановская призвала Париж стать посредником в разрешении кризиса в Белоруссии.

"Непризнание Лукашенко и выпады в адрес России с трибуны ООН - отличное начало для посредничества", - не сдержал смеха Коц.