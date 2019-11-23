|
"Новых вертолётов нет, из самолётов - только один": Леонков сравнил перевооружение в России и США
23 ноября 2019, 13:54 • 38 • Политика
Путин потребовал нарастить долю современного вооружения в армии до 70%. У США единственный новый самолёт - это F-35, а новых вертолётов вообще нет, дал оценку процессу переоснащения армии военный эксперт Алексей Леонков.
Президент России Владимир Путин потребовал нарастить долю современного оружия в российской армии в ближайшие годы до 70%. Сейчас она составляет порядка 68%. Военный эксперт Алексей Леонков дал оценку процессу переоснащения армии и флота России.
По его словам, новейшее оружие поступает в российские войска по двум программам перевооружения, и его количество уже находится в районе 70%. Остальные 30% - это оружие, прошедшее модернизацию, отмечает эксперт.
Если сравнивать перевооружение США и России, то у американцев самым новым самолётом является F-35, в то время как остальным самолётам - 50-60 лет. У российских военных тоже есть свои "старички", вроде Ту-160, но он уже во всю проходит обновление. В нём теперь более современная цифровая начинка, которая существенно расширяет его задачи. Что касается вертолётов, то у России появились Ми-28 и Ка-52, в то время как военные США продолжают летать на вертолётах Apache, которые появились почти одновременно с Ми-24.
Он добавил, что в России также активно идёт обновление стрелкового вооружения, инженерного оборудования, комплексов ПВО. В качестве примеров он привёл российский пистолет-пулемёт "Витязь" и всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2019, 01:54
|
21 ноября 2019, 00:09
|
19 ноября 2019, 05:54
|
16 ноября 2019, 22:39
|
21 ноября 2019, 09:54
|
17 ноября 2019, 08:24
|
18 ноября 2019, 03:54