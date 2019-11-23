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"Новых вертолётов нет, из самолётов - только один": Леонков сравнил перевооружение в России и США

23 ноября 2019, 13:54  •  38 • Политика
Путин потребовал нарастить долю современного вооружения в армии до 70%. У США единственный новый самолёт - это F-35, а новых вертолётов вообще нет, дал оценку процессу переоснащения армии военный эксперт Алексей Леонков.
Президент России Владимир Путин потребовал нарастить долю современного оружия в российской армии в ближайшие годы до 70%. Сейчас она составляет порядка 68%. Военный эксперт Алексей Леонков дал оценку процессу переоснащения армии и флота России.
По его словам, новейшее оружие поступает в российские войска по двум программам перевооружения, и его количество уже находится в районе 70%. Остальные 30% - это оружие, прошедшее модернизацию, отмечает эксперт.
Если сравнивать перевооружение США и России, то у американцев самым новым самолётом является F-35, в то время как остальным самолётам - 50-60 лет. У российских военных тоже есть свои "старички", вроде Ту-160, но он уже во всю проходит обновление. В нём теперь более современная цифровая начинка, которая существенно расширяет его задачи. Что касается вертолётов, то у России появились Ми-28 и Ка-52, в то время как военные США продолжают летать на вертолётах Apache, которые появились почти одновременно с Ми-24.
"Это говорит о том, что в зарубежных странах не такое быстрое обновление вооружения, как у нас. Единственный, кто близко к нам в этом плане, - это Китай", - сказал Алексей Леонков в интервью Nation News.
Он добавил, что в России также активно идёт обновление стрелкового вооружения, инженерного оборудования, комплексов ПВО. В качестве примеров он привёл российский пистолет-пулемёт "Витязь" и всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

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