"Новые ценности" раскололи грузин. Журналист не сдержался: "Это за гранью!"

Журналист Гиа Саралидзе в эфире программы Владимира Соловьёва на YouTube отметил, что понимает чувства людей, которые сорвали у здания парламента и сожгли флаг ЕС.

Противостояние в Тбилиси, вспыхнувшее из-за попытки провести прайд, прокомментировал журналист Гиа Саралидзе. В беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым он отметил, что сторонники "радужного марша" и сочувствующие им одурманены пропагандой.

Людям говорят про некие европейские "новые ценности", достоинство, а затем ведут под флаги секс-меньшинств. Народ расколот, подчеркнул Саралидзе.

Журналист отметил, что разделяет чувства тех, кто противится насаждению подобной пропаганды.

"Почему флаг ЛГБТ должен висеть рядом с крестом святой Нино? Почему "защита их достоинства" должна оскорблять достоинство других?" - спросил он в эфире. По его словам, для грузина появление радужного флага рядом с крестом святой Нино, крестительницы Грузии, не просто оскорбление, а нечто за гранью.

Самое показательное, пояснил Саралидзе, что представители ЕС и США поддакивают активистам "радужного" движения и тем самым раскалывают общество, стравливая грузин друг с другом.

Напомним, что накануне перед зданием парламента Грузии был сожжён флаг ЕС.