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"Новые ценности" раскололи грузин. Журналист не сдержался: "Это за гранью!"

07 июля 2021, 20:20  •  99 • В мире
Журналист Гиа Саралидзе в эфире программы Владимира Соловьёва на YouTube отметил, что понимает чувства людей, которые сорвали у здания парламента и сожгли флаг ЕС.
Противостояние в Тбилиси, вспыхнувшее из-за попытки провести прайд, прокомментировал журналист Гиа Саралидзе. В беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым он отметил, что сторонники "радужного марша" и сочувствующие им одурманены пропагандой.
Людям говорят про некие европейские "новые ценности", достоинство, а затем ведут под флаги секс-меньшинств. Народ расколот, подчеркнул Саралидзе.
Журналист отметил, что разделяет чувства тех, кто противится насаждению подобной пропаганды.
"Почему флаг ЛГБТ должен висеть рядом с крестом святой Нино? Почему "защита их достоинства" должна оскорблять достоинство других?" - спросил он в эфире. По его словам, для грузина появление радужного флага рядом с крестом святой Нино, крестительницы Грузии, не просто оскорбление, а нечто за гранью.
Самое показательное, пояснил Саралидзе, что представители ЕС и США поддакивают активистам "радужного" движения и тем самым раскалывают общество, стравливая грузин друг с другом.
Напомним, что накануне перед зданием парламента Грузии был сожжён флаг ЕС.

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