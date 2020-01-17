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"Новые политические перспективы" Медведева увидели эксперты. Связывают их с Госдумой
17 января 2020, 16:39 • 78 • Политика
Эксперты "Ъ" полагают, что Дмитрий Медведев может повести "Единую Россию" на выборы в Госдуму. О "новых политических перспективах" теперь уже зампредседателя Совета безопасности России рассуждают в очередном дайджесте мнений.
Накануне Дмитрий Медведев был утверждён в должности заместителя председателя Совета безопасности России. Как и рассказывал ранее президент России Владимир Путин, должность новая, и приглашает он на неё именно Медведева. Новое правительство, как известно, возглавил Михаил Мишустин - теперь предстоит сформировать кабмин.
Известно также, что Медведев продолжит руководитель партией "Единая Россия". И эксперты, опрошенные "Коммерсантом", связывают его будущую работу, прежде всего, с этим направлением.
"...ряд собеседников в партии считают, что у господина Медведева появились новые политические перспективы", - говорится в материале.
С другой стороны, полной ясности в вопросе партийной карьеры всё равно нет. Накануне в партии не стали прямо говорить на тему. С одной стороны, секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что ограничения для продолжения работы в том же статусе в партии с точки зрения российского законодательства у Медведева нет. В то же время отвечать на вопрос, как долго Медведев останется во главе политической силы, Турчак не стал, пишут журналисты "Ъ". Эксперты издания полагают, что Дмитрий Медведев может повести "Единую Россию" к думским выборам.
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