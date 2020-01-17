"Новые политические перспективы" Медведева увидели эксперты. Связывают их с Госдумой

Накануне Дмитрий Медведев был утверждён в должности заместителя председателя Совета безопасности России. Как и рассказывал ранее президент России Владимир Путин, должность новая, и приглашает он на неё именно Медведева. Новое правительство, как известно, возглавил Михаил Мишустин - теперь предстоит сформировать кабмин.

Известно также, что Медведев продолжит руководитель партией "Единая Россия". И эксперты, опрошенные "Коммерсантом", связывают его будущую работу, прежде всего, с этим направлением.

"...ряд собеседников в партии считают, что у господина Медведева появились новые политические перспективы", - говорится в материале.

С другой стороны, полной ясности в вопросе партийной карьеры всё равно нет. Накануне в партии не стали прямо говорить на тему. С одной стороны, секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что ограничения для продолжения работы в том же статусе в партии с точки зрения российского законодательства у Медведева нет. В то же время отвечать на вопрос, как долго Медведев останется во главе политической силы, Турчак не стал, пишут журналисты "Ъ". Эксперты издания полагают, что Дмитрий Медведев может повести "Единую Россию" к думским выборам.