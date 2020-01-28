"Новые границы ": Журналисты NYT узнали, какие территории США "подарят" Израилю вслед за Голанскими высотами

Журналисты газеты The New York Times заранее узнали подробности плана по урегулированию палестино-израильских отношений, который обнародуют вечером во вторник, 28 января. По данным источников издания, по этому плану значительные территории отойдут к Израилю, пишет ТАСС.

В результате будут установлены "новые границы Израиля". По ним к Израилю перейдёт большая часть Иорданской долины. "Палестинские лидеры, вероятнее всего, выступят против", - пишет издание.

До этого США так же легко признали за Израилем Голанские высоты. Американцы нашли объяснение, почему не могут признать российским Крым. Осенью 2019 года Майк Помпео попытался дать объяснения по Крыму и Голанским высотам. В США считают, что во втором случае только констатировали реальность и историю. Фактически Голанские высоты уже давно отошли Израилю. Почему то же самое нельзя сделать с Крымом, осталось загадкой.