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"Новую проблему Индии" обнаружили в Ираке. Есть первая жертва

01 июня 2021, 23:30  •  63 • В мире
Мукормикоз - заболевание, вызываемое чёрной плесенью, - назвали "новой проблемой Индии". Там от него массово гибнут люди. Теперь мукормикоз обнаружили и в Ираке.
Телеканал Al-Hadath со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирака сообщил о гибели от мукормикоза 51-летнего пациента. Есть информация об аналогичном диагнозе ещё у четырёх человек. Все они находятся в больнице. Все пятеро - мужчины.
Ранее руководитель индийского министерства химической промышленности и производства удобрений Д. В. Садананда Говда написал на своей странице в Twitter об эпидемии мукормикоза в стране. Было диагностировано свыше 11 тысяч случаев этого заболевания.
В Индии врачи также отмечают увеличение количества пациентов с другими грибковыми заболеваниями - "белая плесень" и "жёлтая плесень". Но их число значительно меньше, чем "чёрной плесени". Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал мукормикоз "новой проблемой Индии".
Не вовремя обнаруженный мукормикоз приводит к плачевным последствиям. Многие из больных - COVID-пациенты реанимаций, которых долго лечили при помощи стероидов и кислородной терапии. Грибок поражает слизистые, а затем проникает в мозг, вследствие чего происходит гибель человека.
Ранее стало известно, что десятки заключённых в Индии, которым одобрено условно-досрочное освобождение, приняли решение остаться в тюрьме. Они говорят, что предпочитают оставаться в тюрьме из-за COVID-19. В камерах у них ограничен круг контактов, им дают еду, предоставляют лекарства, их регулярно осматривает врач. Руководитель индийской тюремной системы Ананд Кумар объяснил решение "сидельцев" тем, что на свободе им придётся вступить в борьбу за выживание, придётся трудиться, чтобы были деньги на жизнь.

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