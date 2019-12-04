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"Новогодний сюрприз" для русских: США готовятся к "прыжку" для уничтожения "Северного потока - 2"

04 декабря 2019, 19:39  •  199 • Политика
Комитет Сената США по международным отношениям продумывает инструмент для введения очередной порции санкций, пишет Bloomberg. В то же время Bild настаивает, что "новогодний сюрприз" для русских станет финальным "прыжком" для уничтожения "Северного потока - 2", мешающего Вашингтону заработать.
Комитет Сената США по международным отношениям планирует провести голосование по законопроекту о санкциях в отношении России. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, состоится заседание уже 11 декабря.
В качестве главного называют единственный вопрос: рассмотреть проект закона, который предусматривал бы санкции в отношении представителей России, киберопераций и экспорта сжиженного газа (СПГ) в связи с вмешательством Москвы в выборы и "другими проблемами". Как известно, оппонентам президента США Дональда Трампа не удалось доказать вмешательство Москвы в выборы, что не мешает им использовать соответствующую риторику для достижения политических целей. И вот мы уже видим, как готовится "новогодний сюрприз" для русских.
Ранее о подобной подготовке писало и немецкое издание Bild, отмечая, что "Северный поток - 2" ещё можно остановить. Мол, именно для этого и будут собираться члены комитета Сената США. По данным немецких журналистов, "санкционный трюк" поможет остановить строительство даже на таком позднем этапе. Bild ссылалась на источник в американском сенате, передаёт "ИноТВ".
"Как стало известно изданию от источников в американском сенате, противники "Северного потока - 2" в США рассчитывают "окольными путями" добиться введения санкций против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода", - сообщает издание.
Кроме того, уточнялось, что "санкционный трюк" станет частью закона о военном бюджете Соединённых Штатов на 2020 год. Журналисты считают это логичной идеей, хотя до этого такую схему не применяли.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак пообещал, что газопровод "Северный поток - 2" запустят уже в середине 2020 года. До этого громкие заявления о проекте делали Штаты. Напомним, что США пытаются навязать Европе свой сжиженный природный газ, который собираются доставлять через всю Атлантику и для принятия которого необходимы специальные терминалы. Поэтому газопровод "Северный поток - 2", поставляющий относительно дешёвый газ из России в Европу, является серьёзной угрозой американской бизнес-модели.
Эксперты комментировали, что российско-европейский энергетический проект "Северный поток - 2" уже неуязвим для американских санкций, преследующих цели лишить доходов Россию и навязать европейцам свой дорогой сжиженный газ. Отчасти потому, что участвующие в проекте крупнейшие европейские энергетические компании понесут серьёзные убытки в случае его срыва, а это болезненно ударит по карманам их американских акционеров и инвесторов.
Ранее заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что немецкий парламентарий подаёт чёткий и серьёзный сигнал Киеву своей критикой позиции Украины по "Северному потоку-2". "Вашингтон использует Киев, чтобы сорвать газовые переговоры", - отметил эксперт, слова которого цитирует "Парламентская газета".

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