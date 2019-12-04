"Новогодний сюрприз" для русских: США готовятся к "прыжку" для уничтожения "Северного потока - 2"

Комитет Сената США по международным отношениям планирует провести голосование по законопроекту о санкциях в отношении России. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, состоится заседание уже 11 декабря.

В качестве главного называют единственный вопрос: рассмотреть проект закона, который предусматривал бы санкции в отношении представителей России, киберопераций и экспорта сжиженного газа (СПГ) в связи с вмешательством Москвы в выборы и "другими проблемами". Как известно, оппонентам президента США Дональда Трампа не удалось доказать вмешательство Москвы в выборы, что не мешает им использовать соответствующую риторику для достижения политических целей. И вот мы уже видим, как готовится "новогодний сюрприз" для русских.

Ранее о подобной подготовке писало и немецкое издание Bild, отмечая, что "Северный поток - 2" ещё можно остановить. Мол, именно для этого и будут собираться члены комитета Сената США. По данным немецких журналистов, "санкционный трюк" поможет остановить строительство даже на таком позднем этапе. Bild ссылалась на источник в американском сенате, передаёт "ИноТВ".

"Как стало известно изданию от источников в американском сенате, противники "Северного потока - 2" в США рассчитывают "окольными путями" добиться введения санкций против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода", - сообщает издание.

Кроме того, уточнялось, что "санкционный трюк" станет частью закона о военном бюджете Соединённых Штатов на 2020 год. Журналисты считают это логичной идеей, хотя до этого такую схему не применяли.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак пообещал, что газопровод "Северный поток - 2" запустят уже в середине 2020 года. До этого громкие заявления о проекте делали Штаты. Напомним, что США пытаются навязать Европе свой сжиженный природный газ, который собираются доставлять через всю Атлантику и для принятия которого необходимы специальные терминалы. Поэтому газопровод "Северный поток - 2", поставляющий относительно дешёвый газ из России в Европу, является серьёзной угрозой американской бизнес-модели.

Эксперты комментировали, что российско-европейский энергетический проект "Северный поток - 2" уже неуязвим для американских санкций, преследующих цели лишить доходов Россию и навязать европейцам свой дорогой сжиженный газ. Отчасти потому, что участвующие в проекте крупнейшие европейские энергетические компании понесут серьёзные убытки в случае его срыва, а это болезненно ударит по карманам их американских акционеров и инвесторов.

Ранее заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что немецкий парламентарий подаёт чёткий и серьёзный сигнал Киеву своей критикой позиции Украины по "Северному потоку-2". "Вашингтон использует Киев, чтобы сорвать газовые переговоры", - отметил эксперт, слова которого цитирует "Парламентская газета".