"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный спор России и Украины

Сенатор Алексей Пушков заявил, что если Украине удастся добиться от России заключения нового контракта по транзиту газа с 2020 года, то это будет означать лишь "новое вымогательство и новый шантаж".

Напомним, что 21 января в Брюсселе прошли трёхсторонние переговоры по будущему транзита российского газа через Украину. Наряду с представителями Москвы и Киева в обсуждении данного вопроса также участвовала Еврокомиссия.

Срок действия существующего контракта по транзиту газа истекает в конце 2019 года. "Нафтогаз" заявил, что в случае заключения нового контракта, который начнёт действовать с 2020 года, он готов в шесть раз снизить сумму своих претензий к "Газпрому".

Сейчас украинская компания требует по судебному иску от российской 12 миллиардов долларов. В случае подписания нового контракта эта сумма будет снижена до 2 миллиардов.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ходе переговоров его страна требовала от России заключения нового контракта.

"Недавно Климкин утверждал, что Украине вообще не нужны отношения с Россией, а теперь требует нового контракта с "Газпромом". Так отношения нужны или нет? Уровень безответственности заявлений из Киева давно зашкаливает. Новый контракт означает новое вымогательство и новый шантаж", - отметил по этому поводу сенатор Пушков. Своё сообщение он опубликовал в социальной сети Twitter.