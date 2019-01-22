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"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный спор России и Украины

22 января 2019, 04:09  •  40 • Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил, что если Украине удастся добиться от России заключения нового контракта по транзиту газа с 2020 года, то это будет означать лишь "новое вымогательство и новый шантаж".
Напомним, что 21 января в Брюсселе прошли трёхсторонние переговоры по будущему транзита российского газа через Украину. Наряду с представителями Москвы и Киева в обсуждении данного вопроса также участвовала Еврокомиссия.
Срок действия существующего контракта по транзиту газа истекает в конце 2019 года. "Нафтогаз" заявил, что в случае заключения нового контракта, который начнёт действовать с 2020 года, он готов в шесть раз снизить сумму своих претензий к "Газпрому".
Сейчас украинская компания требует по судебному иску от российской 12 миллиардов долларов. В случае подписания нового контракта эта сумма будет снижена до 2 миллиардов.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ходе переговоров его страна требовала от России заключения нового контракта.
"Недавно Климкин утверждал, что Украине вообще не нужны отношения с Россией, а теперь требует нового контракта с "Газпромом". Так отношения нужны или нет? Уровень безответственности заявлений из Киева давно зашкаливает. Новый контракт означает новое вымогательство и новый шантаж", - отметил по этому поводу сенатор Пушков. Своё сообщение он опубликовал в социальной сети Twitter.
Недавно Климкин утверждал, что Украине вообще не нужны отношения с Россией, а теперь требует нового контракта с Газпромом. Так отношения нужны или нет ? Уровень безответственности заявлений из Киева давно зашкаливает. Новый контракт означает новое вымогательство и новый шантаж.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 января 2019 г.

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