"Новое время не за горами": Быков намекнул на революцию из одиночной камеры

Красноярский предприниматель Анатолий Быков обратился к своим соратникам, которые его поддерживают письмами, из СИЗО. Напомним, что бизнесмен арестован по подозрению в убийстве. Текст, написанный 14 мая, распространили представители бизнесмена.

Так, в обращении Быков выражает благодарность всем тем, кто поддерживает его, отмечает, что он горд и искренне рад, что "простому пацану из рабоче-крестьянской семьи маленького города Назарово удалось в этой жизни сделать много добрых дел и поступков". Быков уверяет, что за них он получил признание народа не только в России, но и на постсоветском пространстве.

"Я знаю, что новое время не за горами, где мы снова будем собирать новый Союз. Мы найдём в себе силы признать ошибки, сделанные нашими правителями, и после вновь постараемся взяться за руки. Другого пути для спасения нашей большой ограбленной и униженной Родины нет", - пишет Быков.

Напомним, Анатолия Быкова арестовали 7 мая. Его подозревают в организации двойного убийства, которое произошло 26 лет назад. Суд на время следствия отправил бизнесмена в СИЗО до 4 июля.