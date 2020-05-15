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"Новое время не за горами": Быков намекнул на революцию из одиночной камеры
15 мая 2020, 01:55 • 64 • Политика
Арестованный по подозрению в убийстве красноярский предприниматель Анатолий Быков написал письмо своим соратникам из одиночной камеры. В нём он пообещал, что новое время для России уже не за горами, в котором он и его последователи будут "собирать новый Союз".
Красноярский предприниматель Анатолий Быков обратился к своим соратникам, которые его поддерживают письмами, из СИЗО. Напомним, что бизнесмен арестован по подозрению в убийстве. Текст, написанный 14 мая, распространили представители бизнесмена.
Так, в обращении Быков выражает благодарность всем тем, кто поддерживает его, отмечает, что он горд и искренне рад, что "простому пацану из рабоче-крестьянской семьи маленького города Назарово удалось в этой жизни сделать много добрых дел и поступков". Быков уверяет, что за них он получил признание народа не только в России, но и на постсоветском пространстве.
"Я знаю, что новое время не за горами, где мы снова будем собирать новый Союз. Мы найдём в себе силы признать ошибки, сделанные нашими правителями, и после вновь постараемся взяться за руки. Другого пути для спасения нашей большой ограбленной и униженной Родины нет", - пишет Быков.
Напомним, Анатолия Быкова арестовали 7 мая. Его подозревают в организации двойного убийства, которое произошло 26 лет назад. Суд на время следствия отправил бизнесмена в СИЗО до 4 июля.
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