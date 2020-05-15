Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шп...
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в оче...
Расстрелы на Майдане: вскрываются неприятные для Порошенко и Луценко факты
Главная / Политика

"Новое время не за горами": Быков намекнул на революцию из одиночной камеры

15 мая 2020, 01:55  •  64 • Политика
Арестованный по подозрению в убийстве красноярский предприниматель Анатолий Быков написал письмо своим соратникам из одиночной камеры. В нём он пообещал, что новое время для России уже не за горами, в котором он и его последователи будут "собирать новый Союз".
Красноярский предприниматель Анатолий Быков обратился к своим соратникам, которые его поддерживают письмами, из СИЗО. Напомним, что бизнесмен арестован по подозрению в убийстве. Текст, написанный 14 мая, распространили представители бизнесмена.
Так, в обращении Быков выражает благодарность всем тем, кто поддерживает его, отмечает, что он горд и искренне рад, что "простому пацану из рабоче-крестьянской семьи маленького города Назарово удалось в этой жизни сделать много добрых дел и поступков". Быков уверяет, что за них он получил признание народа не только в России, но и на постсоветском пространстве.
"Я знаю, что новое время не за горами, где мы снова будем собирать новый Союз. Мы найдём в себе силы признать ошибки, сделанные нашими правителями, и после вновь постараемся взяться за руки. Другого пути для спасения нашей большой ограбленной и униженной Родины нет", - пишет Быков.
Напомним, Анатолия Быкова арестовали 7 мая. Его подозревают в организации двойного убийства, которое произошло 26 лет назад. Суд на время следствия отправил бизнесмена в СИЗО до 4 июля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
14 мая 2020, 21:55
Столтенберг отругал Россию за помощь Италии. И не смог похвастаться благородством НАТО
14 мая 2020, 23:55
"Просто уничтожат": Эксперт объяснил, почему пока не может открыть правду о трагедии с MH17
14 мая 2020, 21:55
Депутат Рады: Зеленский занимается вредительством в угоду МВФ
14 мая 2020, 23:55
Чубайс дал России экономический урок. Делягин указал на "совершенно конкретное воровство"
14 мая 2020, 20:55
Путин призвал не забывать о стратегических задачах на фоне пандемии
14 мая 2020, 22:55
Зов генов: в России появится единая сеть биоресурсных центров
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 мая 2020, 23:55
"Просто уничтожат": Эксперт объяснил, почему пока не может открыть правду о...
14 мая 2020, 23:55
Чубайс дал России экономический урок. Делягин указал на "совершенно конкретное в...
14 мая 2020, 23:55
"Украина знала об этом": Глава МИД Незалежной утверждает, что был в курсе в...
14 мая 2020, 23:55
Беспочвенно и недостойно: МИД России обвинил США в навязывании миру антикитайского ди...
15 мая 2020, 00:55
Так кто же кормил СССР? Украина, Прибалтика или Грузия? (Уставший Оптимист)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 мая 2020, 00:10
Москва преподнесла подарок Лукашенко ко Дню Победы
13 мая 2020, 01:50
«96% населения мира зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США»: Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
10 мая 2020, 16:55
Россия восстановила историческую справедливость, чем довела до истерики Польшу
11 мая 2020, 23:20
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его имени теперь переназовут?
12 мая 2020, 03:55
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в очевидные факты
08 мая 2020, 23:35
В России поставили на место президентов Латвии, Литвы и Эстонии: Изображая «нации-жертвы», вы прикрываете свое сотрудничество с Гитлером
13 мая 2020, 01:55
"Рискните, ссыкуны анонимные": Коц о присылавших портреты нацистов для акции "Бессмертный полк"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.