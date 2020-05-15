"Новое слово в правосудии!": На Украине обвинили убитого радикалом мужчину в нападении на убийцу

Служба безопасности Украины объявила подозрение жителю Одесской области за нападение на экс-лидера одесского "Правого сектора" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Проблема в том, что данный мужчина был убит тем самым радикалом, в нападении на которого его обвинили. Об абсурдной ситуации сообщает украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идёт об истории, которая случилась в Одесской области в 2018 году. Радикал и националист Сергей Стерненко напал на двоих мужчин Александра Исайкулу и Ивана Кузнецова и убил последнего. При этом он транслировал все свои действия в интернет.

Несмотря на свидетельские показания и видеодоказательства, обвинений в убийстве радикалу так и не предъявили. Зато было объявлено подозрение в адрес погибшего Ивана Кузнецова.

"Новое слово в правосудии! Эдак ещё приговорят убитого на длительный срок. А наказание труп будет отбывать?!" - комментирует произошедшее в Twitter политический эксперт Владимир Корнилов. "Против О.Бузины и О.Калашникова уголовное дело ещё не возбудили?" – интересуется @Romancolonel, намекая на других жертв нападений украинских националистов. "Видимо, все закончат "самообороной" и вручат "героя Украины" убийце! Вот такая вот страна..." – прогнозирует @1102margoMargo.

Фото: скриншот Twitter/@Kornilov1968