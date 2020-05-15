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"Новое слово в правосудии!": На Украине обвинили убитого радикалом мужчину в нападении на убийцу
15 мая 2020, 20:55 • 122 • Политика
СБУ объявила подозрение за нападение на праворадикала Стерненко человеку, которого Стерненко уже убил. "Новое слово в правосудии! Эдак ещё приговорят убитого на длительный срок. А наказание труп будет отбывать?!" - комментирует политэксперт Владимир Корнилов.
Служба безопасности Украины объявила подозрение жителю Одесской области за нападение на экс-лидера одесского "Правого сектора" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Проблема в том, что данный мужчина был убит тем самым радикалом, в нападении на которого его обвинили. Об абсурдной ситуации сообщает украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Речь идёт об истории, которая случилась в Одесской области в 2018 году. Радикал и националист Сергей Стерненко напал на двоих мужчин Александра Исайкулу и Ивана Кузнецова и убил последнего. При этом он транслировал все свои действия в интернет.
Несмотря на свидетельские показания и видеодоказательства, обвинений в убийстве радикалу так и не предъявили. Зато было объявлено подозрение в адрес погибшего Ивана Кузнецова.
Фото: скриншот Twitter/@Kornilov1968
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