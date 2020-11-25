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"Новое лицо США": Дерзкое преступление "без страха" удивило даже российского сенатора
25 ноября 2020, 19:05 • 160 • В мире
Сенатор Алексей Пушков сделал репост видео, на котором запечатлено дерзкое преступление. Не удивиться этим бесстрашным действиям злоумышленников невозможно. "Новое лицо США", - констатирует политик.
На кадрах калифорнийского Telegram-канала Police frequency два афроамериканца снимают колёса с чужого автомобиля. С чужим имуществом особенно не церемонятся. Используют домкрат, но, когда снимали второе заднее колесо, машина просто плюхнулась днищем на асфальт.
"Ждите гораздо большего. <…> Разрушение Америки сейчас идёт быстрыми темпами", - подписали калифорнийцы, объяснив, что теперь американские полицейские не хотят судебных разбирательств.
Новые реалии США таковы, что прокуратура многие дела не будет передавать в суд, а потому правоохранители собираются игнорировать практически всё.
Это дерзкое преступление удивило даже российского сенатора.
"Вот так в США теперь воруют колёса - открыто, без страха, при свете дня. <…> Полиция не вмешивается, особенно когда преступления совершают чёрные. Новое лицо Соединённых Штатов", - констатирует автор Telegram-канала "Алексей Пушков".
Скриншот: Telegram/@alexey_pushkov
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