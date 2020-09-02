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"Новичок" в анализы подмешали в Германии? Политолог озвучил напрашивающийся ответ

02 сентября 2020, 23:40  •  101 • Политика
В Германии в клинике "Шарите" кто-то подмешал "Новичок" в пробы крови Навального, считает политолог Александр Рар. Потому что в ином случае оппозиционера никогда бы не выпустили за рубеж, уверен эксперт.
Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Алексея Навального отравили веществом группы "Новичок" нервнопаралитического действия. Эту информацию для Царьграда прокомментировал немецкий политолог Александр Рар.
По его мнению, вся ситуация выглядит крайне сомнительно. Если за случившимся с Навальным стоят российские спецслужбы, то для чего тогда власти России пошли на такой риск и выдали оппозиционера Германии? Чтобы там обнаружили в организме "борца с режимом" пресловутый "Новичок"? А какой другой может быть вариант?
"Другой вариант может быть только один. Что в Германии, в клинике "Шарите" кто-то подмешал этот яд в пробы крови Навального", - сказал Александр Рар в интервью Царьграду.
Но и в этом случае остаётся вопрос мотива, отмечает политолог. Зачем Германии идти тогда на такой скандал и на такую провокацию? Это могли сделать какие-то действительно жуткие недруги России, но не Меркель и не силовые структуры Германии. Особенно в этой ситуации, когда всё делается для того, чтобы спасти "Северный поток - 2" от американцев, чтобы наладить опять отношения с Россией, уверен специалист.
"Я не могу представить себе не при каких вариантах, что немецкая власть и какие-то немецкие силовые структуры подмешивали что-либо сейчас в это", - подчеркнул Александр Рар.
Единственным логическим выходом из ситуации политолог видит сбор консилиума врачей с целью выяснения ситуации. В качестве жеста доброй воли можно пригласить немецких специалистов в Омск, где проходил лечение Навальный.
"Дело очень запутанное, страшное. Потому что оно может взорвать немецко-российские отношения. Конечно, кто-то в этом очень заинтересован, чтобы это произошло", - отметил эксперт.

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"Новичок" в анализы подмешали в Германии? Политолог озвучил напрашивающийся ответ
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