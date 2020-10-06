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"Новичок" не пройдёт? Армия США вооружится "спреем" для защиты от ядов
06 октября 2020, 22:35 • 26 • В мире
Армия США вооружится специальным "спреем" для защиты от боевых ядов. Новое оборудование, как отмечается, сможет распознавать нейротоксины, в том числе типа "Новичок". Притом это будет возможно даже при малых дозах вещества.
На вооружение американской армии вскоре поступит специальная система для выявления опасных токсичных веществ, передаёт агентство Janes.
Данное оборудование - CIDAS, как отмечается, сможет распознавать боевые яды, в том числе типа "Новичок". Притом это будет возможно даже при малых дозах вещества.
Новая система основывает свой анализ на сложных белках, которые имеются, в частности, в организме человека. Они работают в качестве отражателя некоторых биохимических реакций.
Данные белки сигнализируют о наличии опасных отравляющих веществ изменениями цвета. Их можно наносить на поверхности посредством распыления, они применяются в виде жидкости.
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