"Новичок" не пройдёт? Армия США вооружится "спреем" для защиты от ядов

На вооружение американской армии вскоре поступит специальная система для выявления опасных токсичных веществ, передаёт агентство Janes.

Данное оборудование - CIDAS, как отмечается, сможет распознавать боевые яды, в том числе типа "Новичок". Притом это будет возможно даже при малых дозах вещества.

Новая система основывает свой анализ на сложных белках, которые имеются, в частности, в организме человека. Они работают в качестве отражателя некоторых биохимических реакций.

Данные белки сигнализируют о наличии опасных отравляющих веществ изменениями цвета. Их можно наносить на поверхности посредством распыления, они применяются в виде жидкости.