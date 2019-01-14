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"Новичок" из Солсбери внесут в списки ОЗХО
14 января 2019, 20:39 • 54 • Политика
Исполнительный совет ОЗХО поддержал идею внесения в запретные списки отравляющего вещества "Новичок". Напомним, что, по версии британских властей, именно этот яд был применен в ходе покушения на жизнь перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
Отметим, что предложение внести "Новичок" в соответствующие "черные списки" было представлено перед Исполсоветом ОЗХО тремя западными странами: Канадой, США и Нидерландами. Данное решение было принято на внеочередном совете управляющего органа, собранном в этот понедельник.
О том, что Исполсовет поддержал данную инициативу, сообщило постоянное представительство Соединенного Королевства при ОЗХО. Сделано это было посредством социальной сети Twitter.
Теперь у государств - участниц организации есть 90 дней на то, чтобы выразить свой протест в связи с данным шагом.
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