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"Новичок" из Солсбери внесут в списки ОЗХО

14 января 2019, 20:39  •  54 • Политика
Исполнительный совет ОЗХО поддержал идею внесения в запретные списки отравляющего вещества "Новичок". Напомним, что, по версии британских властей, именно этот яд был применен в ходе покушения на жизнь перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
Отметим, что предложение внести "Новичок" в соответствующие "черные списки" было представлено перед Исполсоветом ОЗХО тремя западными странами: Канадой, США и Нидерландами. Данное решение было принято на внеочередном совете управляющего органа, собранном в этот понедельник.
О том, что Исполсовет поддержал данную инициативу, сообщило постоянное представительство Соединенного Королевства при ОЗХО. Сделано это было посредством социальной сети Twitter.
Теперь у государств - участниц организации есть 90 дней на то, чтобы выразить свой протест в связи с данным шагом.
"Хороший прогресс достигнут в вопросе добавления опасных химических веществ, в том числе использованного в Солсбери, в приложение к КЗХО. Члены Исполсовета ОЗХО порекомендовали одобрить соответствующее предложение", — говорится в коммюнике британской стороны.
Good progress made on adding dangerous chemicals, including that used in Salisbury, to the CWC Schedules. #ECM62 has recommended the proposal is accepted. States Parties now have 90 days to lodge any objections.
— UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 14 января 2019 г.

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