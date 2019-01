"Новичок" из Солсбери внесут в списки ОЗХО

Отметим, что предложение внести "Новичок" в соответствующие "черные списки" было представлено перед Исполсоветом ОЗХО тремя западными странами: Канадой, США и Нидерландами. Данное решение было принято на внеочередном совете управляющего органа, собранном в этот понедельник.

О том, что Исполсовет поддержал данную инициативу, сообщило постоянное представительство Соединенного Королевства при ОЗХО. Сделано это было посредством социальной сети Twitter.

Теперь у государств - участниц организации есть 90 дней на то, чтобы выразить свой протест в связи с данным шагом.

