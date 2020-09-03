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"Новичок" есть не только у России: Журналист назвал ещё две страны. И это как минимум
03 сентября 2020, 21:40 • 70 • Политика
Максим Кононенко заметил, что яд "Новичок" есть не только у России. Он назвал ещё две страны - Германию и Великобританию. И это как минимум, подчеркнул журналист. Он обратил внимание, что такой вывод можно сделать из слов самих западных экспертов.
Журналист Максим Кононенко заметил, что яд "Новичок" есть не только у России. В ходе конференции медиагруппы "Патриот" он назвал ещё как минимум два государства.
Напомним, накануне представитель кабмина ФРГ заявил: якобы Алексей Навальный действительно был отравлен. Сославшись на данные экспертов лаборатории ВС Германии, он уточнил, что против блогера будто бы использовали вещество из группы "Новичок".
Кононенко обратил внимание, что те же немецкие специалисты ранее заявляли, что для идентификации данного яда необходим его образец. В связи с этим можно сделать очевидное предположение, что у самого Берлина это боевое вещество, вероятно, имеется.
И, судя по всему, не только у него, продолжил журналист. Он также напомнил об истории с предполагаемым отравлением разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, передаёт Nation News.
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