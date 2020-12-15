"Новичок" дня: Навального подставили свои же, рассказывая о страшных "отравителях из ФСБ"

Когда стало ясно, что немецкая сторона не заинтересована в расследовании отравления Алексея Навального, в ход пошли собственные журналистские расследования. Как известно, лишь в Германии, со слов немецких политиков, есть сведения об отравляющих веществах, якобы поразивших Навального. Казалось бы, давайте расследовать. Но... Берлин отказывается делиться информацией, но полагает, что дело должна открыть Россия. Москва же отвечает, что дело не может быть открыто, поскольку в распоряжении наших следователей нет материалов, подтверждающих отравление. Так и продолжается доследственная проверка.

Немецкая сторона взяла паузу, во время которой посыпались так называемые собственные расследования. Например, The Insider Романа Доброхотова выпустил материал, согласно которому Навального травили сотрудники ФСБ. Причём не только его, но и Юлию Навальную. Всё тем же "Новичком" - кстати, сильнейшим боевым отравляющим веществом, после которого не выживают. Но... Навальные, по всей видимости, могут выдержать всё что угодно. Как это происходит? Объяснение дал сам Роман Доброхотов в интервью "Дождю". Правда, сказанное получилось настолько смешным, что Роман, вероятно, сам того не желая, подставил чету Навальных.

Журналисты спросили у Доброхотова, почему Юлия Навальная даже не была госпитализирована после отравления "Новичком". Спикер ответил:

"Это не значит, что Юлия получила маленькую дозу. Она, скорее всего, получила дозу, близкую к летальной, но всё же ниже летальной. И поэтому она просто... просто, когда выспалась, пришла в себя", - сказал Доброхотов.

Выходит, лучший способ борьбы с отравляющим веществом при получении "близкой к летальной дозы" - это "просто выспаться". Как к этому выводу относятся врачи немецкой "Шарите", где лечили Алексея Навального, неясно...

Не менее примечательно выглядит комментарий CNN - это один из авторов расследования отравления Навального. Вместе с The Insider они, мол, разбирались в обстоятельствах. Но... расследование заказчивается тем, что Кларисса Уорд из CNN заявляет, что доводы, представленные в материале, подтверждения не нашли.