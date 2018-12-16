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"Новейший" Су-27 ВВС Украины был построен более 30 лет назад
16 декабря 2018, 23:54 • 79 • Политика
Разбившийся под Житомиром Су-27 был одним из самых "новых" самолётов этой модели, стоящих на службе в ВВС Украины. По данным самих украинских военных, он сошёл с заводских конвейеров порядка трёх десятилетий назад - в 1987 году.
Информация о разбившемся самолёте была опубликована командованием украинских воздушных сил в Facebook. Наряду с общим возрастом модели в коммюнике ВВС Украины было указано, что последний раз штурмовик ремонтировался два года назад.
Ремонт был выполнен на ряде украинских государственных предприятий, в том числе на луцком заводе "Мотор". За срок своей эксплуатации самолёт провёл в небе 479 часов и совершил 824 посадки.
Непосредственно в день крушения судно провело в воздухе 40 минут. Напомним, что самолет разбился вчера, в субботу 15 декабря, в Житомирской области, заходя на посадку после планового полёта. Пилот Су-27 погиб.
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