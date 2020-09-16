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"Новая жертва "Новичка"?": Корнилова удивил вид экс-главы Евросовета Дональда Туска

16 сентября 2020, 01:10  •  78 • Политика
На последних фото экс-глава Евросовета Дональд Туск выглядит, словно его вместе с Навальным отравили "Новичком", отмечает в шутку политолог Владимир Корнилов.
Экс-глава Евросовета Дональд Туск выглядит так, словно его отравили "Новичком" вместе с Алексеем Навальным. Так прокомментировал последнее фото политика российский политолог Владимир Корнилов на своей странице в Twitter.
На снимке Туск действительно походит на Навального, который недавно вышел из комы. Политик сильно исхудал и осунулся, будто бы тоже провёл несколько дней в реанимации. Однако пользователи соцсети заподозрили, что причина вовсе не в "Новичке".
"Ой, что это с Дональдом Туском? Как после новичка!" - пишет Владимир Корнилов в соцсети.
"У них у всех один и тот же "алко-Новичок". Пора бы уже печень поберечь", - комментирует @3lsvx3.
"Сдал старина Туск. Не выдерживает организм борьбы с российской агрессией", - добавляет Viacheslav Makarov @makarov_slavik.
"Северный поток - 2" душит его", - предполагает @romik195.
Напомним, что Навальный также недавно опубликовал фото из берлинской клиники "Шарите". На снимке Навальный выглядит исхудавшим и осунувшимся, но очень довольным.
Фото: скриншот Twitter/@Kornilov1968

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