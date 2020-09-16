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"Новая жертва "Новичка"?": Корнилова удивил вид экс-главы Евросовета Дональда Туска
16 сентября 2020, 01:10 • 78 • Политика
На последних фото экс-глава Евросовета Дональд Туск выглядит, словно его вместе с Навальным отравили "Новичком", отмечает в шутку политолог Владимир Корнилов.
Экс-глава Евросовета Дональд Туск выглядит так, словно его отравили "Новичком" вместе с Алексеем Навальным. Так прокомментировал последнее фото политика российский политолог Владимир Корнилов на своей странице в Twitter.
На снимке Туск действительно походит на Навального, который недавно вышел из комы. Политик сильно исхудал и осунулся, будто бы тоже провёл несколько дней в реанимации. Однако пользователи соцсети заподозрили, что причина вовсе не в "Новичке".
Напомним, что Навальный также недавно опубликовал фото из берлинской клиники "Шарите". На снимке Навальный выглядит исхудавшим и осунувшимся, но очень довольным.
Фото: скриншот Twitter/@Kornilov1968
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