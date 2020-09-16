"Новая жертва "Новичка"?": Корнилова удивил вид экс-главы Евросовета Дональда Туска

Экс-глава Евросовета Дональд Туск выглядит так, словно его отравили "Новичком" вместе с Алексеем Навальным. Так прокомментировал последнее фото политика российский политолог Владимир Корнилов на своей странице в Twitter.

На снимке Туск действительно походит на Навального, который недавно вышел из комы. Политик сильно исхудал и осунулся, будто бы тоже провёл несколько дней в реанимации. Однако пользователи соцсети заподозрили, что причина вовсе не в "Новичке".

"Ой, что это с Дональдом Туском? Как после новичка!" - пишет Владимир Корнилов в соцсети. "У них у всех один и тот же "алко-Новичок". Пора бы уже печень поберечь", - комментирует @3lsvx3. "Сдал старина Туск. Не выдерживает организм борьбы с российской агрессией", - добавляет Viacheslav Makarov @makarov_slavik. "Северный поток - 2" душит его", - предполагает @romik195.

Напомним, что Навальный также недавно опубликовал фото из берлинской клиники "Шарите". На снимке Навальный выглядит исхудавшим и осунувшимся, но очень довольным.

Фото: скриншот Twitter/@Kornilov1968