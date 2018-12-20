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"Новая подачка. За большие проценты": Страны НАТО хотят скинуться на реабилитацию для украинских военных

20 декабря 2018, 09:24  •  126 • Политика
Ряд стран НАТО решили выделить дополнительные средства для трастовых фондов, в рамках которых оказывается военная помощь Украине. В том числе — европейские страны заявили, что хотят оказать реабилитацию для украинских военнослужащих. Кстати, сами украинцы в соцсетях пишут негативные комментарии: "Новая подачка. За большие проценты". И подсчитывают, сколько уже должны Европе.
О том, что сейчас во что бы то ни стало надо оказать помощь украинским военным, которым якобы тяжело, заявила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Несколько стран объявили буквально сегодня о том, что они добавляют или к нашим программам, или к трастовым фондам дополнительные ресурсы", - цитирует ее Укринформ.
Так, к примеру, в этой акции решила поучаствовать Норвегия, которая готова предоставить 140 тысяч евро на эти цели. Сообщается и о Чехии, которая также подписала указ о выделении дополнительных средств для трастового фонда.
Германия также подтвердила, что сделает дополнительный взнос в трастовый фонд, где лидером является Болгария, - эти деньги пойдут на медицинскую реабилитацию украинских военных.
Напомним, буквально накануне Украина получила дополнительные деньги из Европы. Согласно условиям МВФ, Незалежная должна была поднять цены на газ. В итоге — газ стал баснословно дорогим для украинцев, а если подсчитать задолженность по кредитам, то на Украине теперь все жители - от младенцев до стариков - должны МВФ. Такую статистику недавно приводит "Обозреватель", ссылаясь на местных аналитиков.
Поэтому украинцы сейчас пишут гневные комментарии в соцсетях: "Новая подачка. За большие проценты", обсуждая, во сколько теперь обойдется для них "еще одна щедрость от европейцев".
При этом напомним, ранее в Верховной раде сетовали на то, что ЕС до сих пор не видит в Украине полноценного партнера и не пускает его на свой рынок.

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