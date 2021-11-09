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"Новая низость коварного президента": The Telegraph обрушилась на Путина за мигрантов в Польше
09 ноября 2021, 21:45 • 151 • Политика
Британская газета The Telegraph нашла виновного в европейском миграционном кризисе. Она обрушилась на Владимира Путина за мигрантов, осаждающих границу Польши: "Новая низость коварного российского президента".
Издание напрямую обвинило президента России в том, что он устроил миграционный кризис в Восточной Европе. Как полагают авторы статьи Джеймс Крисп и Роланд Олифант, Путин пытается таким образом дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.
Он каким-то образом "использует мигрантов из Ирака", которых якобы через Белоруссию направляют в страны ЕС. Кто доставляет, как и причём тут вообще Путин - издание не уточняет. Никаких доказательств или хотя бы анонимных свидетельств, указывающих на русских, газета тоже не приводит. Но вывод журналисты делают вполне однозначный.
- цитирует The Telegraph ИноСМИ.
Ранее сообщалось, что толпа беженцев из стран Ближнего Востока и Южной Азии двинулась в сторону Польши через Белоруссию. В связи с этим власти Польши распорядились привести войска в боевую готовности. В тот же день поступили сообщения о стрельбе на белорусско-польской границе. Несмотря на это, порядка 2000 мигрантов всё же смогли прорваться в Польшу.
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