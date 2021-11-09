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"Новая низость коварного президента": The Telegraph обрушилась на Путина за мигрантов в Польше

09 ноября 2021, 21:45  •  151 • Политика
Британская газета The Telegraph нашла виновного в европейском миграционном кризисе. Она обрушилась на Владимира Путина за мигрантов, осаждающих границу Польши: "Новая низость коварного российского президента".
Издание напрямую обвинило президента России в том, что он устроил миграционный кризис в Восточной Европе. Как полагают авторы статьи Джеймс Крисп и Роланд Олифант, Путин пытается таким образом дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.
Он каким-то образом "использует мигрантов из Ирака", которых якобы через Белоруссию направляют в страны ЕС. Кто доставляет, как и причём тут вообще Путин - издание не уточняет. Никаких доказательств или хотя бы анонимных свидетельств, указывающих на русских, газета тоже не приводит. Но вывод журналисты делают вполне однозначный.
Путин доказал свою готовность использовать все имеющиеся средства. Но использовать тысячи отчаявшихся мигрантов, чтобы вбить клин между странами ЕС - это новая низость со стороны коварного российского президента,
- цитирует The Telegraph ИноСМИ.
Ранее сообщалось, что толпа беженцев из стран Ближнего Востока и Южной Азии двинулась в сторону Польши через Белоруссию. В связи с этим власти Польши распорядились привести войска в боевую готовности. В тот же день поступили сообщения о стрельбе на белорусско-польской границе. Несмотря на это, порядка 2000 мигрантов всё же смогли прорваться в Польшу.

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