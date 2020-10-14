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"Новая хворь" испытателя американской вакцины озадачила экспертов: "Не просто про побочку"

14 октября 2020, 04:45  •  18 • В мире
Компания Johnson & Johnson остановила испытания своей вакцины от коронавируса из-за "необъяснимого заболевания" одного из добровольцев. Политолог Владимир Корнилов озадачил Киев "новой хворью", подкинув вопрос о "неведомом вирусе". Блогер Сергей Колясников указал на то, что речь идёт "не просто про побочку".
Напомним, ранее американская компания Johnson & Johnson сообщила о приостановке испытаний своей вакцины от коронавируса "из-за необъяснимого заболевания у участника исследования".
Политолог Владимир Корнилов у себя в Twitter напомнил об одной любопытной детали, ранее раскрытой Financial Times. Издание, в частности, сообщило о том, что именно эта фирма проводит тестирование своей вакцины на подопытных людях на Украине.
"А Киев не хочет уточнить у этой фирмы, что за новую хворь породил непроверенный препарат J&J? - поинтересовался политолог и тут же сделал предупреждение. - А то ведь, не ровен час, с новым неведомым вирусом придётся скоро столкнуться".
Известный блогер Сергей Колясников так и вовсе заявил, что у него "нет слов", и указал на ещё один существенный момент истории с "необъяснимым заболеванием" испытателя американской вакцины.
"То есть речь не просто про побочку - они вообще не знают, что с человеком по итогу применения их вакцины", - отметил он у себя в авторском Telegram-канале "Сергей "Zergulio" Колясников".

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