"Новая хворь" испытателя американской вакцины озадачила экспертов: "Не просто про побочку"

Напомним, ранее американская компания Johnson & Johnson сообщила о приостановке испытаний своей вакцины от коронавируса "из-за необъяснимого заболевания у участника исследования".

Политолог Владимир Корнилов у себя в Twitter напомнил об одной любопытной детали, ранее раскрытой Financial Times. Издание, в частности, сообщило о том, что именно эта фирма проводит тестирование своей вакцины на подопытных людях на Украине.

"А Киев не хочет уточнить у этой фирмы, что за новую хворь породил непроверенный препарат J&J? - поинтересовался политолог и тут же сделал предупреждение. - А то ведь, не ровен час, с новым неведомым вирусом придётся скоро столкнуться".

Известный блогер Сергей Колясников так и вовсе заявил, что у него "нет слов", и указал на ещё один существенный момент истории с "необъяснимым заболеванием" испытателя американской вакцины.

"То есть речь не просто про побочку - они вообще не знают, что с человеком по итогу применения их вакцины", - отметил он у себя в авторском Telegram-канале "Сергей "Zergulio" Колясников".