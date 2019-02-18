Журналистку "Новой газеты" и правозащитницу отпустили после "задержания" в Амстердаме. В полиции Нидерландов уточнили, что женщин никто не задерживал. С позиции полицейских, "Новая газета" перепутала задержание в Амстердаме со стандартным выяснением цели поездки.

Полиция Амстердама отпустила журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и сотрудницу "Мемориала" Милану Бахаеву. Ранее представители издания заявили, что журналистку и правозащитницу задержали без объяснения причин, а сотрудники полиции не представились, заявив, что имеют на это право, поскольку "здесь не Россия". Примечательно, что за помощью "Новая газета" обратилась к русским дипломатам.

Итак, издание сообщает, что Елена Милашина отпущена, но о целях задержания ей не сообщили. В то же время Бахаеву остановили в аэропорту, чтобы уточнить цель ее пребывания в стране. Милашина решила подождать Бахаеву, тогда полицейские подошли к ней и попросили показать обратный билет в Москву. Билет у журналистки имелся только в электронном виде - в телефоне.

"Корреспондент "Новой" отметила, что нидерландские полицейские у нее забрали телефон", - говорится в сообщении издания.

Когда телефон вернули, воспользоваться им сразу не удалось. Он был "какое-то время заблокирован". В издании отмечают, что подобное происходит, когда пользователь несколько раз некорректно ввел пароль. Отмечено, что помощь российским гражданам оказало посольство России в Нидерландах. "Новая газета" поблагодарила дипломатов за содействие. И добавим, в полиции Нидерландов информацию о задержании опровергли.

"Задержания журналистов не было. То, что имело место, - это выяснение деталей, связанных с поездкой (цель поездки, дата и время обратного билета и т. д.). Когда у путешествующего не получается ответить на вопросы сразу у пограничной стойки, его просят пройти в отдельное помещение", - заявил пресс-секретарь пограничной полиции Стивен Комба в беседе с "Новой газетой".