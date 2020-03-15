"Новая газета" нашла неожиданное объяснение ажиотажу с туалетной бумагой в США. Мединскому понравилось

"Новая газета" нашла свою версию ажиотажа с туалетной бумагой в США, где в считанные дни опустели полки магазинов. Американский доктор Майк Мирер рассказал журналистам, как власти пытаются бороться с инфекцией и паникой вокруг неё. Медик считает, что страх должен помогать выжить, но в какой-то момент он превращается в неконтролируемую панику.

"Первое, что смели в наших магазинах, - туалетную бумагу, салфетки и средства для дезинфекции. Кто-то мудро заметил, что это потому, что на каждого чихнувшего - 100 обосравшихся. Потом пропали консервы, крупа, рис. В некоторых магазинах полупустые полки", - пишут журналисты.

Фото: Twitter/@novaya_gazeta.

Такая версия понравилась даже бывшему министру культуры России Владимиру Мединскому. Лайк с его страницы стоит в Twitter "Новой газеты".