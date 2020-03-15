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"Новая газета" нашла неожиданное объяснение ажиотажу с туалетной бумагой в США. Мединскому понравилось
15 марта 2020, 19:35 • 137 • В мире
Издание "Новая газета" нашло неожиданное объяснение ажиотажу с туалетной бумагой из-за распространения коронавируса в США. В материале медик объяснил, почему первыми скупили такие товары, как туалетная бумага, салфетки и антисептики. "Потому что на каждого чихнувшего - 100 обосравшихся", - заявил врач. Лайк публикации в Twitter поставил даже Владимир Мединский.
"Новая газета" нашла свою версию ажиотажа с туалетной бумагой в США, где в считанные дни опустели полки магазинов. Американский доктор Майк Мирер рассказал журналистам, как власти пытаются бороться с инфекцией и паникой вокруг неё. Медик считает, что страх должен помогать выжить, но в какой-то момент он превращается в неконтролируемую панику.
"Первое, что смели в наших магазинах, - туалетную бумагу, салфетки и средства для дезинфекции. Кто-то мудро заметил, что это потому, что на каждого чихнувшего - 100 обосравшихся. Потом пропали консервы, крупа, рис. В некоторых магазинах полупустые полки", - пишут журналисты.
Фото: Twitter/@novaya_gazeta.
Такая версия понравилась даже бывшему министру культуры России Владимиру Мединскому. Лайк с его страницы стоит в Twitter "Новой газеты".
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