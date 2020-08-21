"Новая эра для Турции"? СМИ связали заявление Эрдогана с находкой в Чёрном море

19 августа Эрдоган заявил, что страну ждёт "очень хорошая новость". То, что он сообщит через два дня, "откроет новую эру для Турции". СМИ этой страны связали данное заявление с находкой в Чёрном море.

По данным телеканала Habertürk, судно "Фатих" обнаружило на участке "Дунай-1" газовое месторождение. Сообщается, что качество залежей определили как хорошее. В этом секторе "Фатих" занимается геологической разведкой ровно месяц. "Дунай-1" - зона, расположенная вблизи морской границы с Румынией и Болгарией.

Журналисты телеканала отмечают, что возле турецких берегов рядом с городом Кыркларели найдено ещё одно месторождение. Ранее другое судно обнаружило богатые газовые месторождения в западной части Чёрного моря.

Официально информацию о находке судна "Фатих" власти Турции пока не подтвердили.