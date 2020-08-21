|
"Новая эра для Турции"? СМИ связали заявление Эрдогана с находкой в Чёрном море
21 августа 2020, 03:35 • 52 • В мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал громкое заявление о "новой эре для Турции", но так и не уточнил, что имел в виду. СМИ связали его слова с находкой в Чёрном море, которое сделало судно "Фатих".
19 августа Эрдоган заявил, что страну ждёт "очень хорошая новость". То, что он сообщит через два дня, "откроет новую эру для Турции". СМИ этой страны связали данное заявление с находкой в Чёрном море.
По данным телеканала Habertürk, судно "Фатих" обнаружило на участке "Дунай-1" газовое месторождение. Сообщается, что качество залежей определили как хорошее. В этом секторе "Фатих" занимается геологической разведкой ровно месяц. "Дунай-1" - зона, расположенная вблизи морской границы с Румынией и Болгарией.
Журналисты телеканала отмечают, что возле турецких берегов рядом с городом Кыркларели найдено ещё одно месторождение. Ранее другое судно обнаружило богатые газовые месторождения в западной части Чёрного моря.
Официально информацию о находке судна "Фатих" власти Турции пока не подтвердили.
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 августа 2020, 19:25
|
19 августа 2020, 00:15
|
18 августа 2020, 01:20
|
15 августа 2020, 23:50
|
16 августа 2020, 19:05
|
19 августа 2020, 00:15
|
15 августа 2020, 18:20