"Новая архитектура доверия": Депутат Европарламента требует отменить санкции против России, чтобы двигаться дальше

Первым шагом в укреплении отношений Франции и России должно стать снятие антироссийских санкций, о чем заявил накануне французский депутат Европарламента Тьерри Мариани. Свой комментарий он дал в эфире радиостанции France Info.

В целом Мариани поддержал курс президента Франции Эмманюэля Макрона, отметив, что он пытается сблизиться с Россией. В конце августа Макрон действительно выступил перед французскими дипломатами, наметив курс взаимодействия с Россией. Депутат предложения Макрона приветствует, отмечая, что "они отвечают интересам Франции и Европы".

Макрон, напомним, говорил, что развитие отношений с Россией необходимо для утверждения "новой архитектуры доверия и безопасности в Европе". Как писали "Дни.ру", стремлению Макрона к переговорам с президентом России Владимиром Путиным нашли объяснение. "Россия стала необходимой, и Эмманюэль Макрон больше не собирается ее обходить", - такое мнение французских экспертов приводилось в материале.