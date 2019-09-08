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"Новая архитектура доверия": Депутат Европарламента требует отменить санкции против России, чтобы двигаться дальше
08 сентября 2019, 11:54 • 99 • Политика
Депутат Европарламента требует отменить санкции против России, чтобы двигаться дальше. Французский политик напомнил о "новой архитектуре доверия", где Москве отведено центральное место.
Первым шагом в укреплении отношений Франции и России должно стать снятие антироссийских санкций, о чем заявил накануне французский депутат Европарламента Тьерри Мариани. Свой комментарий он дал в эфире радиостанции France Info.
В целом Мариани поддержал курс президента Франции Эмманюэля Макрона, отметив, что он пытается сблизиться с Россией. В конце августа Макрон действительно выступил перед французскими дипломатами, наметив курс взаимодействия с Россией. Депутат предложения Макрона приветствует, отмечая, что "они отвечают интересам Франции и Европы".
Макрон, напомним, говорил, что развитие отношений с Россией необходимо для утверждения "новой архитектуры доверия и безопасности в Европе". Как писали "Дни.ру", стремлению Макрона к переговорам с президентом России Владимиром Путиным нашли объяснение. "Россия стала необходимой, и Эмманюэль Макрон больше не собирается ее обходить", - такое мнение французских экспертов приводилось в материале.
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