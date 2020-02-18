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"Нострадамус на всю голову": Пообещавшему войну Белоруссии и России Пристайко напомнили правду

18 февраля 2020, 16:24  •  67 • Политика
Глава МИД Украины Вадим Пристайко пообещал Белоруссии войну с Россией, если Минск захочет оставаться независимым. Мол, будет, как на Украине. В Сети иронично назвали Пристайко "Нострадамусом на всю голову" и напомнили ему правду о Майдане.
Ранее широкий общественный резонанс вызвал провокационный прогноз главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что "Белоруссию ожидают тяжёлые времена". В интервью журналу Respekt он напомнил, как несколько лет назад предсказал Белоруссии войну с Россией, если в Минске захотят оставаться независимыми, тогда придётся готовиться к вооружённому конфликту с Москвой. Мол, будет, как на Украине.
В Сети напомнили украинскому министру правду. Российский сенатор Алексей Пушков у себя на странице в социальной сети Twitter подчеркнул, что "тут дипломатией и не пахнет". Само заявление о предстоящей войне России и Белоруссии сенатор назвал "явной чушью".
"Это смесь дешёвой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск", - резюмировал Пушков.
"Нострадамус на всю голову, - иронично отозвался о Пристайко автор Telegram-канала "Выпускайте Кракена!". - Вмешательство США и госпереворот на Украине, правда, никакого отношения к борьбе за независимость не имели. Да и Россия на "войну" так и не явилась".
Фото: скриншот Telegram-канала "Выпускайте Кракена!"

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