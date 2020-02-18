"Нострадамус на всю голову": Пообещавшему войну Белоруссии и России Пристайко напомнили правду

Ранее широкий общественный резонанс вызвал провокационный прогноз главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что "Белоруссию ожидают тяжёлые времена". В интервью журналу Respekt он напомнил, как несколько лет назад предсказал Белоруссии войну с Россией, если в Минске захотят оставаться независимыми, тогда придётся готовиться к вооружённому конфликту с Москвой. Мол, будет, как на Украине.

В Сети напомнили украинскому министру правду. Российский сенатор Алексей Пушков у себя на странице в социальной сети Twitter подчеркнул, что "тут дипломатией и не пахнет". Само заявление о предстоящей войне России и Белоруссии сенатор назвал "явной чушью".

"Это смесь дешёвой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск", - резюмировал Пушков.

"Нострадамус на всю голову, - иронично отозвался о Пристайко автор Telegram-канала "Выпускайте Кракена!". - Вмешательство США и госпереворот на Украине, правда, никакого отношения к борьбе за независимость не имели. Да и Россия на "войну" так и не явилась".