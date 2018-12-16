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"Ностальгия по кружку при дворце пионеров": В соцсетях оценили новый "велосипед" Нацгвардии Украины

16 декабря 2018, 17:24  •  216 • В мире
Новый вседорожник, которым планируют вооружить Нацгвардию Украины, военное руководство страны сравнивает с американским Humvee. При этом пользователи соцсетей называют грубо сваренную украинскую технику "велосипедом" и "ностальгией по кружку при дворце пионеров".
Новый автомобиль, которым планируется вооружить Национальную гвардию Украины, был высмеян пользователями соцсетей, передает телеканал "360". В видеоролике испытаний новой техники, размещенном на канале YouTube, видно, что военный автомобиль - это грубо сваренная конструкция с установленным на ней пулеметом. Однако в подписи к видео украинское ведомство сравнило новую машину с американским армейским вседорожником Humvee и заявило о "хороших результатах" в ходе испытаний.
Новую технику иначе оценили пользователи соцсетей. Видеоролик набрал всего 66 лайков и 273 дизлайка. "Ностальгия по кружку при дворце пионеров", - прокомментировал @5tBy3wZcfW5o0Fi.
Некоторые пользователи в своих комментариях сравнили украинский автомобиль с велосипедом, отметив, что он станет отличной мишенью для противника.

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