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"Носи усы, носи не... бойся": Русские пользователи ответили на индийский флешмоб в честь пленного лётчика
05 марта 2019, 00:54 • 30 • В мире
Индийцы начали массово копировать усы своего соотечественника - пилота Абхинандана Вартамана, недавно вернувшегося из пакистанского плена. "Носи усы, носи не... бойся", - ответили российские пользователи.
По данным Daily Mail, индийского лётчика Абхинандана Вартамана провозгласили национальным героем после того, как он съел секретные документы - всё для того, чтобы не дать им попасть в руки пакистанцев.
Во всех изданиях тут же было опубликовано фото Абхинандана Вартамана - довольно колоритный лётчик с роскошными усами. В Индии тут же подхватили новый флешмоб: во всех соцсетях индийцы начали массово фотографировать себя с усами.
Российские пользователи в стороне не остались и словами известной песни ответили индийцам: "Носи усы, носи не… бойся".
Напомним, пакистанские полицейские схватили Абхинандана 27 февраля после того, как его самолёт был сбит над пакистанской частью Кашмира. В тот день произошли масштабные боевые столкновения в воздушном пространстве стран.
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