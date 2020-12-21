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"Нос вытащишь - хвост увязнет": почему "еда по талонам" не поможет России. Мнение доктора наук

21 декабря 2020, 16:35  •  62 • Политика
Доктор экономических наук Давид Эпштейн в беседе с Царьградом объяснил, почему система фудстемпов - грубо говоря, "еды по талонам", сама по себе не поможет России в период роста цен на продукты. Работать следует комплексно, а такие меры-одиночки - всё равно что русская пословица: нос вытащишь - хвост увязнет.
Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила в качестве меры поддержки населения России в период роста цен на базовые продукты питания выдавать продуктовые карточки. Но еду по талонам хотят давать не всем, а только малоимущим.
"На мой взгляд, такая поддержка нуждающимся гражданам необходима", - сообщила Оглоблина в интервью РИА Новости.
В целом ничего нового в инициативе нет. И дело не только в том, что мы видели подобное после развала СССР, когда отоваривали талоны на питание. В начале декабря депутаты решили войти в положение оказавшихся в коронакризис на грани нищеты людей и внесли в Госдуму законопроект о продовольственных сертификатах. В этой версии также говорили о помощи тем, чей доход ниже МРОТ. Каждый месяц предлагается выдавать карточки с ценой примерно в 3000 рублей. Потратить "деньги" можно на продукты питания. Если для одного человека сумма может показаться небольшой, то в масштабах страны речь идёт о 720 млрд рублей.
С одной стороны, инициатива, безусловно, полезная, поскольку в России только по официальным данным более 20 млн человек живут за чертой бедности, о чём в эфире напомнил ведущий "Первого русского" Юрий Пронько. Однако в любой инициативе есть свои "но". Об этом говорил доктор экономических наук Давид Эпштейн. Он признался, что не видит особой логики в распространении в России системы фудстемпов:
"Предлагается одно хорошее мероприятие, безусловно в нужном направлении, - это поддержка населения с низкими доходами, у которого, в общем, и возможностей других нет, по сути дела, выживать. Но если параллельно идёт в массовом масштабе снижение затрат на образование, на здравоохранение, на науку, на другие важные социальные сферы, то, конечно, одно портит другое. Это грубо говоря. Нос вытащишь - хвост увязнет, как говорит русская пословица. Собственно говоря, и весь ответ".
Давид Эпштейн напомнил, что в России есть огромные накопленные резервные фонды, которые расходуются в недостаточной степени.
"И это при том, что наше экономическое развитие с 1991 года просто смехотворно. Мы за эти 30 лет приросли где-то по ВВП на 17%. Это в среднем примерно 0,4% в год. Ниже показателя, пожалуй, во всём мире нет. И при этом, имея такие огромные накопленные фонды благосостояния, мы позволяем себе экономить на гражданах, экономить на социальном, на экономическом развитии. Этому может быть только одно объяснение: наше руководство так и не научилось регулировать экономику, чтобы она росла. Это, к сожалению, трудноисправимый дефект", - резюмировал доктор экономических наук.
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