"Норвежцы хамят...": Политолог Сатановский опубликовал прогноз отношений Норвегии и России

Ранее посольство России в Норвегии опубликовало сообщение, в котором содержалось обвинение в нарушении обязательств по договору об острове Шпицберген. В дипмиссии посчитали, что российские компании намеренно ущемляют при подаче заявок на разработку перспективных участков нефтегазовых и минеральных ресурсов. И это при том, что суверенитет над островом, предоставленный Норвегии еще сто лет назад, никто не оспаривает.

Сатановский напомнил, что Россия единственная, кроме самой Норвегии, страна, которая ведёт хозяйственную и научную деятельность на острове Шпицберген. Впрочем, делает это "по инерции". По словам политолога, скандинавы наложили ряд ограничений для российских учёных, запретили полёты вертолётов, перестали выдавать лицензии на разработку шельфа, производят аресты российских траулеров.

"Переводя на простой разговорный язык, норвежцы хамят", - пришёл к выводу Евгений Сатановский.

Он упомянул о территориальных уступках, которые получила Норвегия по решению Дмитрия Медведева, хотя с этим были не согласны все профильные ведомства. Что дало, отметил политолог, "твёрдое ощущение, что о Москву можно и нужно вытирать ноги". Это, по его словам, норвежцы активно и делают, желая отобрать у России Севморпуть. Шпицберген он назвал "отличной стартовой площадкой" для этого.

"Не хотелось бы из Шпицбергена устраивать образцово-показательный полигон для испытания гиперзвука, как в своё время на Новой Земле - для ядерных испытаний, включая знаменитый взрыв водородной бомбы", - написал Евгений Сатановский.

Он признался, что жалко белых медведей, и назвал архипелаг хорошим туристическим объектом. По мнению политолога, норвежцы успокаиваться не собираются, а потому не исключены российские войны с норвежско-американским альянсом.