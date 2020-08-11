"Норвежская Ванга" молила, но её не слушали: Мигранты несут войну

Шведского дантиста оштрафовали на 45 тысяч евро за то, что он раскрыл реальный возраст взрослых беженцев с Ближнего Востока, которые притворяются подростками ради получения убежища в стране. Жители Швеции уже собрали в соцсетях необходимую сумму для помощи врачу.

Примечательно, что происходящее всё больше и больше напоминает пророчество скандинавской ясновидящей Гунхильды Смелхус, которую ещё называют "норвежской Вангой". Она ещё в 1968 году предсказала миграционный кризис в Европе, назвав его предвестником апокалипсиса.

Смелхус предупреждала, что после утраты веры в Бога и попрания моральных ценностей в обществе на страны Скандинавии обрушится страшная катастрофа. Люди из бедных регионов прибудут в Европу, начав войну, которая закончится довольно внезапно и быстро из-за применения ядерного оружия.

Насколько точным окажется последнее предсказание, пока неизвестно, однако слова "норвежской Ванги" не могут не вызывать беспокойства. Тем более что Европа, и скандинавские страны в частности, находится под самым боком у России.