Эксперт предсказал крах мирного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, "нормандскому формату" осталось недолго. Эта площадка будет закрыта.

Такое мнение озвучил политолог Павел Шипилин, комментируя ситуацию с Украиной. В последнее время всё чаще поднимается вопрос о необходимости подключения США к "нормандской четвёрке", поскольку переговорный процесс явно зашёл в тупик. Россия не имеет ничего против такого сценария, учитывая, что Вашингтон напрямую контролирует украинскую власть.

Однако Шипилин считает, что Америке это не нужно. Она и так имеет своих представителей в "нормандской четвёрке" - Францию и Германию, страны, которые готовы выполнять любой приказ из-за океана.

"Нормандский формат" прекратит своё существование по другим причинам. США в этом не будут участвовать, у них другие задачи. Думаю, это даже не будет обсуждаться,

- пояснил эксперт "Народным новостям".

В то же время он сомневается в том, что Запад заинтересован в прекращении конфликта в Донбассе. Политолог обратил внимание, что раньше Франция и Германия призывали Украину начать диалог с республиками Донбасса, что прописано в Минских соглашениях. Теперь же западные страны всё чаще призывают Киев к диалогу с Москвой, которая не является участником конфликта.