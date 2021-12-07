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"Нормандскому формату" осталось недолго. Эксперт предсказал крах мирного процесса по Донбассу
07 декабря 2021, 18:20 • 301 • Политика
Эксперт предсказал крах мирного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, "нормандскому формату" осталось недолго. Эта площадка будет закрыта.
Такое мнение озвучил политолог Павел Шипилин, комментируя ситуацию с Украиной. В последнее время всё чаще поднимается вопрос о необходимости подключения США к "нормандской четвёрке", поскольку переговорный процесс явно зашёл в тупик. Россия не имеет ничего против такого сценария, учитывая, что Вашингтон напрямую контролирует украинскую власть.
Однако Шипилин считает, что Америке это не нужно. Она и так имеет своих представителей в "нормандской четвёрке" - Францию и Германию, страны, которые готовы выполнять любой приказ из-за океана.
- пояснил эксперт "Народным новостям".
В то же время он сомневается в том, что Запад заинтересован в прекращении конфликта в Донбассе. Политолог обратил внимание, что раньше Франция и Германия призывали Украину начать диалог с республиками Донбасса, что прописано в Минских соглашениях. Теперь же западные страны всё чаще призывают Киев к диалогу с Москвой, которая не является участником конфликта.
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