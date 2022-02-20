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"Нормандский формат" возродят ради мира в Донбассе

20 февраля 2022, 20:00  •  185 • Политика
Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились возродить "нормандский формат" ради мира в Донбассе.
Телефонные переговоры Путина и Макрона продолжались 1 час 45 минут. Стороны договорились возобновить работу в "нормандском формате", что должно позволить урегулировать ситуацию на Украине.
Президенты собираются приложить максимум усилий для предотвращения эскалации конфликта и сохранения мира. Владимир Путин заверил французского лидера, что русские войска будут выведены с территории Белоруссии после того, как учения завершатся.
"Нормандский формат" - взаимодействие четырёх стран по урегулированию ситуации на востоке Украины. Участниками являются Россия, Германия, Франция и Украина. Впервые переговоры в формате "Нормандской четвёрки" состоялись 6 июня 2014 года. В феврале 2015 года был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Через полгода, когда лидеры четырёх стран встретились в Париже, соглашения были продлены до 2016 года, так как стало ясно, что за год их реализовать не удастся. Киев за эти годы так и не выполнил обязательства, взятые на себя по итогам переговоров.

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