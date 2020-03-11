"Нормандский формат" переговоров по Донбассу может измениться: Путин и Медведчук обсудили варианты

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. На переговорах обсуждалось изменение "нормандского формата" переговоров по Донбассу.

Представитель Украины предложил расширить "нормандский формат" встреч, пригласив в него не только лидеров России, Украины, Франции и Германии, но и парламентариев соответствующих стран. Российскому лидеру идея показалась весьма интересной.

Если парламентарии в России, Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, - прокомментировал предложение Владимир Путин.

При этом он добавил, что российские парламентарии всегда готовы подключиться к переговорам.

Напомним, что избрание нового президента Украины дало новый толчок переговорам по Донбассу в "нормандском формате". К сожалению, как и предыдущий украинский лидер, новый глава Украины не смог обеспечить выполнение Минских соглашений. Из-за этого новый саммит "нормандской четвёрки" отложен на неопределённый срок.