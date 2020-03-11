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"Нормандский формат" переговоров по Донбассу может измениться: Путин и Медведчук обсудили варианты
11 марта 2020, 11:35 • 46 • Политика
Путин и Володин обсудили с Медведчуком парламентское измерение "нормандского формата". "Если парламентарии в России, Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо", - прокомментировал инициативу российский лидер.
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. На переговорах обсуждалось изменение "нормандского формата" переговоров по Донбассу.
Представитель Украины предложил расширить "нормандский формат" встреч, пригласив в него не только лидеров России, Украины, Франции и Германии, но и парламентариев соответствующих стран. Российскому лидеру идея показалась весьма интересной.
При этом он добавил, что российские парламентарии всегда готовы подключиться к переговорам.
Напомним, что избрание нового президента Украины дало новый толчок переговорам по Донбассу в "нормандском формате". К сожалению, как и предыдущий украинский лидер, новый глава Украины не смог обеспечить выполнение Минских соглашений. Из-за этого новый саммит "нормандской четвёрки" отложен на неопределённый срок.
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