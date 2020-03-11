Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Адмирал Кузнецов»: дым рассеялся. Оценка ущерба и размышления о будущем авианос...
"Прикрывают насилие на Донбассе": Журналист рассказал о "большой ...
Игорь Панарин: Мировая политика Нефть: русский контрудар
Путин объявил большую нефтяную войну (Telegram. Обзор)
Главная / Политика

"Нормандский формат" переговоров по Донбассу может измениться: Путин и Медведчук обсудили варианты

11 марта 2020, 11:35  •  46 • Политика
Путин и Володин обсудили с Медведчуком парламентское измерение "нормандского формата". "Если парламентарии в России, Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо", - прокомментировал инициативу российский лидер.
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. На переговорах обсуждалось изменение "нормандского формата" переговоров по Донбассу.
Представитель Украины предложил расширить "нормандский формат" встреч, пригласив в него не только лидеров России, Украины, Франции и Германии, но и парламентариев соответствующих стран. Российскому лидеру идея показалась весьма интересной.
Если парламентарии в России, Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, - прокомментировал предложение Владимир Путин.
При этом он добавил, что российские парламентарии всегда готовы подключиться к переговорам.
Напомним, что избрание нового президента Украины дало новый толчок переговорам по Донбассу в "нормандском формате". К сожалению, как и предыдущий украинский лидер, новый глава Украины не смог обеспечить выполнение Минских соглашений. Из-за этого новый саммит "нормандской четвёрки" отложен на неопределённый срок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
11 марта 2020, 03:35
"Додумайтесь сами": Участники пикета против поправки Терешковой не смогли ответить на вопросы о своём протесте
10 марта 2020, 23:35
"Коронавирус наносит удар": Эпидемия грозит оставить нефтяников США не у дел - Forbes
11 марта 2020, 05:35
«А там посмотрим»: как Путин оставил возможность выбора себе и всем
10 марта 2020, 23:35
Думские метания: Нельзя быть немного распущенной – оказывается, можно... Путин разрешил
11 марта 2020, 01:35
Интрига остаётся? Политолог расшифровал заявление Путина о новом президентском сроке
11 марта 2020, 02:35
Мал и дорог: вместо Ярославля премьер поедет в Переславль-Залесский
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Рос...
11 марта 2020, 03:35
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о &...
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть&q...
11 марта 2020, 03:35
"Додумайтесь сами": Участники пикета против поправки Терешковой не смогли о...
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись на...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2020, 02:35
ДА КАК ТАК-ТО?! Склады на Украине взрывала не "рука Кремля" (Руслан Осташко)
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
06 марта 2020, 06:35
"Что ж ты, фраер, сдал назад": Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана
09 марта 2020, 11:35
На Украине объяснили, почему Киев проиграл войну в Донбассе
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
10 марта 2020, 09:35
"Бук" сорвал планы турок: Рой дерзких беспилотников уничтожен сирийским ЗРК - источник
06 марта 2020, 17:30
«По глупости оформил на себя чужую машину»: мать осуждённого за разбой шесть лет пытается доказать невиновность сына
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.